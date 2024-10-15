＜個人投資家の予想＞ 10月15日 14時 ＜個人投資家の予想＞ 10月15日 14時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(260A) オルツ 東証グロース

(5885) ジーデップ 東証スタンダード

(7868) 広済堂ＨＤ 東証プライム

(4570) 免疫生物研 東証グロース

(3661) エムアップ 東証プライム



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(7603) マックハウス 東証スタンダード

(5595) ＱＰＳ研究所 東証グロース

(7453) 良品計画 東証プライム

(3103) ユニチカ 東証プライム

(3791) ＩＧポート 東証スタンダード





出所：MINKABU PRESS



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