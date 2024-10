ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの『ユニバーサル・クールジャパン2025』の開催が決定!

10周年を迎える2025年は“あらゆる世界の真っただ中”で“超衝撃・超リアル”を体験!

第一弾は、東野圭吾原作の「マスカレード」シリーズと『名探偵コナン・ワールド』という、日本を代表する二大ミステリーが登場☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニバーサル・クールジャパン2025」

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、日本発の様々な世界的人気エンターテイメント・ブランドの魅力を“超リアル”に体験できるスペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン』の 10 周年を記念し、2025年1月24日(金)から1年を通して、『ユニバーサル・クールジャパン 2025』を開催!

2015年の初開催以来、国内だけでなく海外ゲストからも人気を博してきたユニバーサル・クールジャパン。

10周年となる記念すべき2025年は、世界中で絶大な支持を得る“あらゆる作品世界”の真っただ中に体ごと入り込み“超衝撃・超リアル”を体感できる、特別な一年をお届けします。

公開第一弾は、2大作品が4つのアトラクションで登場!

ひとつめは、日本が誇るミステリー作家・東野圭吾の原作「マスカレード」シリーズと、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの初コラボレーション。

極上ミステリーの世界と、パークのエンターテイメントが初めて融合した、参加型リアル・ミステリーショー『狙われた仮面舞踏会』が登場します。

ふたつめは、体まるごと“超リアル”な事件に巻き込まれ、「コナン」たちと一緒に迫りくる謎に挑み、真実を見抜く体験が毎年大好評の『名探偵コナン・ワールド』が登場。

自らの頭脳で真犯人を追い詰める、超熱狂の“極限推理”体験を楽しめます!

東野圭吾原作「マスカレード」シリーズ『狙われた仮面舞踏会』

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催期間:2025年1月24日(金)〜6月30日(月)

開催場所:ピーコック・シアター

アトラクション形式:参加型リアル・ミステリーショー

開催回数:1日1〜3回※日により異なる/非開催日あり

チケット価格(大人・子ども共通):¥7,728(税込¥8,500)〜

所要時間:約120分(ビュッフェ時間を含む)

豪華絢爛の仮面舞踏会で巻き起こる事件。自らの手で謎を解き、仮面に潜んだ真相を見破ろう!

東野圭吾原作の極上ミステリーの世界に本当に入り込み、ゲスト自身が登場人物となって生身で推理できる、究極の参加型リアル・ミステリーショーが誕生します。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「ホテル・コルテシア」で開催される、仮面を身に着け食事を楽しむ華麗な宴。

そこに届く“殺害予告”にパーティは一転!

「マスカレード」シリーズの主人公である刑事「新田浩介」の要請で、会場に潜む犯人を、招待客であるゲスト自身が見つけ出すことに…。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

謎が謎を呼ぶ、先の読めない複雑な人間ドラマを目の当たりにしながら、証拠を探し、容疑者の話を聞き、ゲストは刑事「新田浩介」や、ホテルマンの「山岸尚美」たちと協力し、真相に近づいていきます。

犯人を見つけなければ、誰かが犠牲になるかもしれない恐怖、自分の決断で結末が変わる緊迫感、そして、想像を超えるクライマックスに驚愕する、超本格的なリアル・ミステリーショーを体験することができます。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

会場は、豪華絢爛なダイニング・シアター『ピーコック・シアター』。

「ホテル・コルテシア」のメニューをイメージした、一流ホテルさながらの本格ビュッフェとともに、かつてない“超本格・超リアル”なミステリーの世界をお楽しみください。

ストーリー

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

あなたは、「ホテル・コルテシア」にて開催されるマーダーミステリー・イベント“マスカレード・パーティ”に、招待客として

参加することに――

豪華絢爛なイリュージョンとともに、華やかに開幕するかと思われたパーティ。

しかし、突如不審な映像が会場に投影され、“殺害予告”の存在も明るみに…

会場内が騒然とする中、ホテルマンに扮し潜入捜査を行っていた刑事・新田から我々に提案されたのは、パーティに潜む犯人を

見つけ出し、殺人事件を未然に食い止める、新たなマーダーミステリー・ゲームだった。

あなたは、仮面の裏に隠された真相を、見破ることができるか!?

チケット情報

チケット価格(大人・子ども共通):¥7,728(税込¥8,500)〜

販売箇所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパンWEBチケットストア

販売情報:一般販売2024年12月2日(月)12:00〜

※対象年齢:10歳以上推奨

※日により価格が変動します

※価格には、食事(ビュッフェ)、ドリンク(アルコールを含むフリードリンク)代も含まれます

※スタジオ・パス(入場券)の価格は含まれません

※開催日およびチケット、メニューに関する詳細は、公式WEBサイトを参照ください(順次公開)

公式HP:https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/universal-cool-japan-2025/masquerade-mystery-show

名探偵コナン・ワールド『名探偵コナン・ザ・エスケープ』

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催期間:2025年1月31日(金)〜6月30日(月)

開催場所:ステージ18

アトラクション形式:リアル脱出ゲーム

※『名探偵コナン×ストーリー・ライド』は、開催期間中の一部の期間でメンテナンスのため休止します。休止期間

については後日ご案内します

※『名探偵コナン・ザ・エスケープ』、『名探偵コナン×ストーリー・ライド』のアトラクション詳細に関しては、

後日発表いたします

名探偵コナン・ワールド『名探偵コナン×ストーリー・ライド』

開催期間:2025年1月31日(金)〜6月30日(月)

開催場所:ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド

アトラクション形式:ストーリー・ライド

※『名探偵コナン・ザ・エスケープ』、『名探偵コナン×ストーリー・ライド』のアトラクション詳細に関しては、

後日発表いたします

名探偵コナン・ワールド『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催期間:2025年1月31日(金)〜6月1日(日) ※開催期間が変更になる場合があります

開催場所:ロンバーズ・ランディング

アトラクション形式:エンターテイメント・レストラン

所要時間:各回約80分、入替制

大人気の“美食×ミステリー”体験が、来年も開催決定!

“眠りの小五郎”こと「毛利小五郎」が、大張り切りでドタバタ推理劇を展開!?

絶品のフレンチが振舞われる人気レストランで、テレビ番組の収録が始まるが、やがて店内に不穏な空気が漂いだし…。

美食を楽しみながら、収録の裏でうごめく陰謀を暴くため、自らの頭脳で謎を解き明かす“超リアル”な推理体験が楽しめます。

名探偵コナン・ミステリー・レストランチケット情報

チケット価格:大人[12歳以上]:¥6,364(税込¥7,000)子ども[4〜11歳]:¥2,364(税込¥2,600)

販売箇所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパンWEBチケットストア

販売情報:先行販売(「ユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤル」をお持ちの方限定)、抽選販売、一般販売を行います

・先行販売:応募期間)2024年11月5日(火)12:00〜11月8日(金)23:59

販売期間)2024年11月19日(火)12:00〜11月22日(金)23:59

・抽選販売:応募受付)2024年11月25日(月)12:00〜11月28日(木)23:59

当選発表)2025年1月8日(水)15:00

販売期間)2025年1月9日(木)15:00〜1月11日(土)23:59

・一般販売:1〜3月開催分販売期間)2025年1月24日(金)12:00〜

4月開催分販売期間)2025年3月4日(火)12:00〜

5〜6月開催分販売期間)2025年4月2日(水)12:00〜

※開催日およびチケット、メニューに関する詳細は、公式WEBサイトを参照ください(順次公開)

※スタジオ・パス(入場券)の価格は含まれません

公式HP:https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/universal-cool-japan-2025/conan

一年間にわたって開催する『ユニバーサル・クールジャパン』

新アトラクションや、パークオリジナルのフードやグッズの情報は随時発表されていきます。

10周年を祝す、お祭り騒ぎの1年に期待が高まります!

書・紫舟

©東野圭吾/集英社

原作/青山剛昌「名探偵コナン」(小学館「週刊少年サンデー」連載中)

© 2025 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会

© SCRAP

HARRY POTTER and all related characters and elements © & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling.

Minions and all related elements and indicia TM & © 2024 Universal Studios. All rights reserved.

© Nintendo

TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & © Universal Studios. All rights reserved.

