yama、12月より中国ツアー開催決定
yamaが12月より、中国ツアー＜yama China Tour"SUPER 謝謝"2024＞を開催することを発表した。
yamaは2024年5月にも、中国で開催された＜Bubbling & Bolling Music&Arts Festiva＞、＜Dream Future Kiloglow Music Festiva＞に出演しているが、その際にも「春を告げる」では圧巻の大合唱が巻き起こっていた。同じく5月に開設したBiliBiliアカウントも既に30万人以上の登録者がおり、待ち望まれていた単独ツアー開催となる。
＜yama China Tour"SUPER 謝謝"2024＞
12月3日(火) 广州 GUANGZHOU・声音共和 ROS Livehouse
12月5日(木) ＆ 12月6日(金) 上海 SHANGHAI・Modern Sky Lab
12月8日(日) 北京 BEIJING・福浪 Fullof Livehouse - FU
Doors: 19:00
Starts: 20:00
Ticket：https://www.showstart.com/event/list?type=1&tag=43764
※10月17日(木)14:00より発売開始
＜軌道共鳴2024＞
東京 Zepp Haneda
w/PEDRO
OPEN 18:00 START 19:00
▼チケット
1階スタンディング
￥5,800-
入場時別途ドリンク代・整理番号付き
1階後方指定席
￥6,300-
入場時別途ドリンク代
2階指定席
￥6,300-
入場時別途ドリンク代
購入：https://w.pia.jp/t/yama-or2024/
企画・制作： ソニー・ミュージックレーベルズ / H.I.P.
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