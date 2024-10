ムーンスターが展開する、働く女性のために開発された、女性の足にやさしく正しい歩行と姿勢をサポートするパンプス「sugata(スガタ)」

「sugata(スガタ)」から、サンリオの人気キャラクター「クロミ」と「マイメロディ」のコラボレーションモデルが登場!

インソールやインナー部分には「クロミ」と「マイメロディ」が描かれています☆

ムーンスター「sugata」× サンリオ「クロミ/マイメロディ」コラボモデル

価格:各7,920円(税込)

カラー:3色

サイズ:22.0僉26.0

ウィズ:1E

ヒール高:3cm

販売店舗:靴専門店、ムーンスターオンラインストアなど

働く女性のために開発された、女性の足にやさしく正しい歩行と姿勢をサポートしてくれる、「ムーンスター」のパンプスシリーズ「sugata(スガタ)」

そんな「sugata(スガタ)」に、サンリオの人気キャラクター「クロミ」と「マイメロディ」の初コラボレーションモデルが登場しました!

今回で第4弾となるサンリオのキャラクターとのコラボ。

大人気の「クロミ」「マイメロディ」とのコラボモデル「MS SGTS705」は、機能性、デザイン性どちらもこだわったパンプスです。

安定感を高める低くて太い3cmヒールと目を惹くリボンとフリルレースのデザインで、歩きやすく甘くかわいい1足に。

カラーは定番のブラックに加え、秋冬にぴったりなシックなグレー、フェミニンなピンクの3色展開。

華やかなのに歩きやすく実用的なのでパンプス初心者にもおすすめです。

またインソールやインナー部分には「クロミ」と「マイメロディ」が描かれており、着用するたびに忙しい毎日を過ごすパンプス女子たちへ癒やしをお届け。

「クロミ」と「マイメロディ」がデザインされた、オリジナルカートンで販売されます☆

ブラック

どんな服装にも合わせやすいブラック。

リボンの白いステッチがアクセントになっています。

グレー

様々なコーディネートにマッチする、落ち着きのあるグレー。

黒のリボンやレースが良く映えるデザインです。

ピンク

かわいらしさあふれるピンク。

淡いカラーで仕上げられたレースが華やかさをプラスしてくれます。

キレイを叶える「sugata」5つの機能

働く女性のために開発したパンプス「sugata(スガタ)」の、5つの特徴を紹介。

女性の足にやさしく正しい歩行と姿勢をサポートしてくれます。

1. こだわりのフィット感

インソールは足裏形状に合わせた設計で体重を足裏全体に分散し、衝撃吸収に優れた素材を使用しているため、柔らかな履き心地で足をやさしく包み込みます。

さらに、前滑り防止もサポートしてくれるこだわりのフィット感が特徴です。

2. 曲がりやすい仕様

曲がりやすいボロネーゼ製法を採用。

屈曲部がしなやかに曲がり、歩き出しも軽やかです。

3. 安定感

アウトソールは中央部にくぼみを持つ独自開発の形状で、安定性に優れています。

ヒールなのに安定し、背筋も自然にスッと伸ばすことができます。

4. 踵サポート

履き口にクッションを内蔵。

踵へのフィット感を高め、踵抜けしにくくなっています。

5. Ag+抗菌防臭

インソールにはAg+抗菌防臭機能を搭載。

銀イオンの抗菌作用でにおいのもととなる菌の増殖を抑制し、防臭機能を発揮します。

靴を脱ぐシーンでも安心です。

デザインはもちろん、機能性にも優れた「クロミ」と「マイメロディ」デザインのパンプス。

ムーンスターより発売されている、「クロミ」「マイメロディ」コラボモデルの紹介でした☆

