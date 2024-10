ファッションやコスメ、インテリアグッズなど、かわいらしいキャラクターグッズも扱う通信販売の「ベルメゾン」

今回はgentenとコラボした「ムーミン」デザインのレザーワクワクチャームを紹介します!

ベルメゾン「ムーミン」genten レザーワクワクチャーム

価格:各16,800円(税込)

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

上質なレザー製品に定評のある、gentenとコラボしたベルメゾンの「ムーミン」genten レザーワクワクチャーム。

風合いのよい、きれいな発色をしたレザーで「リトルミイ」と「ムーミンやしき」が表現されています!

細部まで見入ってしまうような、クラフト感あるデザイン。

1点ずつ、職人技が光るステッチで仕上げられており、小さなパーツも丁寧に表現されています。

裏面には、gentenの型押しロゴが入っており、おしゃれなレザーチャームです☆

リトルミイ

サイズ:全長約25cm(リトルミイモチーフ約8cm)

「リトルミイ」の姿が色鮮やかなレザーで表現されたチャーム。

小さなパーツにも丁寧なステッチが施され、後ろ姿も丁寧に再現されています!

ムーミンやしき

サイズ:全長約26cm(ムーミンやしきモチーフ約9cm)

ドアや窓も細かく丁寧に再現された「ムーミンやしき」

「ニョロニョロ」のモチーフもかわいらしく、カラフルなレザーが目を引くチャームです☆

1点ずつ丁寧に仕上げられた、クラフト感あふれるレザーチャーム。

「ムーミン」genten レザーワクワクチャームは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて発売中です☆

©Moomin Characters TM

