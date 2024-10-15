±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¡¢39ºÐÃÂÀ¸ÆüÊó¹ð¤Ë¥Í¥Ã¥È¶Ã¤¡¡¡ÖÁ´¤¯¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÇ¯Îð¤È¸«¤¿ÌÜ¤¬¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡¢¥Ð¥°¤Ã¤Æ...¡×
¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤µ¤ó¤¬2024Ç¯10·î13Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç39ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤âËèÇ¯Í¥¤·¤µ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¼¡ª¡×
¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¡ª¡ª39ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªËèÆü¤ªÍ§Ã£¤ä²ÈÂ²¤ä¤ª»Å»ö¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¹¬¤»¤¹¤®¤Æ¤Þ¤¹¡£¹¬¤»¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤âËèÇ¯Í¥¤·¤µ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¼¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ï¡¼¥È·¿¥±¡¼¥¤ò¼ê¤Ë¤·¥Ý¡¼¥º¤ò¤¤á¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£±×¼ã¤µ¤ó¤Ï¥¯¥ê¥¢¤Ê¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±²¦´§¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÃ¯¤«¤¬»ä¤Ë¶½Ì£»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤·¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤ª¤«¤²¤Çº£Ç¯¤â¿ÍÀ¸³Ú¤·¤á¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¼þ¤ê¤Î¿Í¤òHappy¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æ©ÌÀÅÙÁý¤·¤ÆÃúÇ«¤Ë¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ì¤ë¸Â¤ê´èÄ¥¤ê¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¡Öbirthday¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö39¡©29¤Î´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¡×
¡ÖÇ¯Îð¤È¸«¤¿ÌÜ¤¬¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡¢¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë39ºÐ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×
¡Ö39¡ª¡©²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡¼¡¼¡¼¡×
¡Ö39ºÐ¤Ë¤ÏÁ´¤¯¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡×