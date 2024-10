【The Great Grey Wolf, Sif (Regular)】2025年第3四半期 発売予定価格:659.99ドル参考価格:98,831円

海外のフィギュアメーカー「First 4 Figures」は、フィギュア「The Great Grey Wolf, Sif (Regular)」の予約を受け付けている。発売は2025年第3四半期を予定しており、価格は659.99ドル。

本製品は、ゲーム「ダークソウル」に登場する「灰色の大狼シフ」を全高25インチでフィギュア化したもの。

今回同社ECサイトにて海外向けに予約受付を開始しており、日本での発売は現在未定となっている。

