ファッションアイテムから便利グッズまで、豊富なラインナップが魅力の「ベルメゾン」

今回は、温かみのあるチェック柄でお部屋をコーディネートできる「スヌーピー」デザインのクッション・座布団・長座布団カバーを紹介します☆

ベルメゾン「スヌーピー」クッション・座布団・長座布団カバー

価格:

・クッションカバー 2,990円(税込)

・座布団カバー 3,490円(税込)

・長座布団カバー 4,490円(税込)

サイズ:

・クッションカバー 約45×45cm用

・座布団カバー 約55×59cm用

・長座布団カバー 約60×110cm用

仕様:ファスナー仕様、洗濯機洗い可(洗濯ネットを使用)

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

温かみのあるチェック柄とお部屋が明るくなる色味がポイントの「スヌーピー」クッション・座布団・長座布団カバー。

寒い季節もあったかく使える、くつろぎ時間の相棒です。

「スヌーピー」やきょうだいたちのアップリケ刺繍が、デザインのアクセント。

3つのサイズ展開で、別売のこたつ布団ともコーディネートできます!

周囲と裏面は、無地のふかふかボア素材を使用。

着脱はファスナー式なので、手持ちのクッションや座布団に簡単に取り付けできます☆

「スヌーピー」たちのアップリケ刺繍がアクセントになった、あったかチェック柄のカバー。

「スヌーピー」クッション・座布団・長座布団カバーは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です!

