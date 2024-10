ファッションやコスメ、インテリアグッズなど、可愛らしいキャラクターグッズも扱う通信販売の「ベルメゾン」

今回は、ふんわり・もっちりな感触が心地よい「スヌーピー」マイクロファイバーの低反発ウレタン入りラグを紹介します!

ベルメゾン「スヌーピー」マイクロファイバーの低反発ウレタン入りラグ

価格:約140×200(cm)6,990円(税込)、約200×200(cm) 8,990円(税込)、約200×240(cm) 11,900円(税込)

仕様:床暖房・ホットカーペット対応

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

ふんわり・もっちりな感触となめらかな肌ざわりの「スヌーピー」マイクロファイバーの低反発ウレタン入りラグ。

「スヌーピー」ときょうだいたちがいろんなポーズを見せてくれる、楽しいデザインです!

温かみを感じるカラーリングで、ひんやりする季節のインテリアにぴったり。

表面は、マイクロファイバーでなめらかな肌ざわりをしています。

床つき感も少なく、厚さ約1cmの低反発ウレタン入りのラグは、離れられない居心地の良さです☆

ラグの毛足は短いので、お掃除も楽々。

床暖房・ホットカーペットにも対応しています。

お部屋に合わせて選べる、3種類のサイズ展開。

秋冬のあったかインテリアに取り入れたい「スヌーピー」グッズです!

「スヌーピー」たちの姿がかわいく、心地よい肌ざわりのあったかラグ。

「スヌーピー」マイクロファイバーの低反発ウレタン入りラグは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

