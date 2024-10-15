Meta¤¬AI¤ÇÀ¸À®¤·¤¿¥ª¡¼¥í¥é¤Î²èÁü¤òThreads¤ËÅê¹Æ¤·¤ÆÌÔÈóÆñ¤ò¼õ¤±¤ë
2024Ç¯10·î¤Ëµ¯¤¤¿Âçµ¬ÌÏ¤ÊÂÀÍÛ³èÆ°¤Ë¤è¤ëÄã°ÞÅÙ¥ª¡¼¥í¥é¸½¾Ý¤Ç¡¢SNS¾å¤Ç¤ÏÉáÃÊ¥ª¡¼¥í¥é¤ò´ÑÂ¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÄã°ÞÅÙÃÏ°è¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥í¥é¤Î²èÁü¤¬Â¿¿ô¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Threads¤ÇMeta¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬AIÀ¸À®¤Î¥ª¡¼¥í¥é¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Meta suggests AI Northern Lights pics are as good as the real thing - The Verge
2024Ç¯10·î½éÆ¬¤Ë¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÂÀÍÛ¥Õ¥ì¥¢¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÀÍÛ¥Õ¥ì¥¢¤ÏÂÀÍÛÉ½ÌÌ¤Ç¤ª¤¤ëÇúÈ¯¸½¾Ý¤Ç¡¢¶¯¤¤ÅÅÇÈ¤äXÀþ¡¢ÅÅ»Ò¤äÍÛ»Ò¤Ê¤É¤ÎÅÅµ¤¤òÂÓ¤Ó¤¿²ÙÅÅÎ³»Ò¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³7Ç¯¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëX9.05¤ÎÂÀÍÛ¥Õ¥ì¥¢¤¬È¯À¸ - GIGAZINE
ÂÀÍÛ¥Õ¥ì¥¢¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿XÀþ¤ä²ÙÅÅÎ³»Ò¤ÏÃÏµå¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¡¢ÅÅÇÈÄÌ¿®¤òË¸³²¤¹¤ë¥Ç¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¸½¾Ý¤ä¼§µ¤Íò¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Û¤«¡¢¥ª¡¼¥í¥é¤Î³èÆ°¤â³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¤³¤Î2024Ç¯10·î¤ÎÂÀÍÛ¥Õ¥ì¥¢¤«¤é¿ôÆü¸å¡¢ËÜÍèËÌ¶Ë·÷¤Ê¤É¤Î¹â°ÞÅÙÃÏ°è¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥ª¡¼¥í¥é¤¬ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10·î11ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Äã°ÞÅÙ¥ª¡¼¥í¥é¤È»×¤ï¤ì¤ë¸½¾Ý¤ò»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¶õ¤ÎÄã¤¤¤È¤³¤í¤ËÀÖ¤Ã¤Ý¤¤¿§¤Î¸÷¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±ÆÆü¡¡¡§2024/10/11 3:09
»£±Æ¾ì½ê¡§ÀçÂæ»Ô¡¦Àô¥ö³ÙÉÕ¶á
»£±Æµ¡ºà¡§SONY ¦Á7S¶¡ÊISO-12800¡Ë
Ïª½Ð»þ´Ö¡§10ÉÃ#ÀçÂæ»ÔÅ·Ê¸Âæ¡¡#¥ª¡¼¥í¥é¥·¥Á¥º¥ó pic.twitter.com/XGWRD24xYa— ÀçÂæ»ÔÅ·Ê¸Âæ¹ÊóÃ´Åö (@SAO1300) October 12, 2024
´¶Æ°¡ª¡ª¡ª¡ª
Åçº¬¸©¤Ç¤â¥ª¡¼¥í¥é¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª pic.twitter.com/vXGjOS6gks— Gigabit_Ethernet (@Gigabit1123) October 10, 2024
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Meta¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Threads¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬°Ê²¼¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾å¶õ¤Ë¸«»ö¤Ê¥ª¡¼¥í¥é¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Meta¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Åê¹ÆÆâ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÏAI¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸À®¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ÏThreads¤Ç¥ª¡¼¥í¥é¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¿¿ôÉ´Ëü¿Í¤Î¼Ì¿¿²È¤ËÂÐ¤¹¤ëÉî¿«¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡ª¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖMeta¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÊª»ö¤Ë¤¦¤È¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Threads¤Ë¤ÏÅê¹Æ¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬AIÀ¸À®¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¥é¥Ù¥ëÉÕ¤±¤Îµ¡Ç½¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Meta¸ø¼°¤¬¤³¤Îµ¡Ç½¤ò»È¤ï¤ºÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·ÂÎÊªÍý³Ø¼Ô¡¦ÁÇÎ³»ÒÊªÍý³Ø¼Ô·óAIÊªÍý³Ø¼Ô¤òÌ¾¾è¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡ÖMeta¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤AI¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¥»¥ó¥¹¤¬ºÇ°¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖËÜÊª¤Î¼Ì¿¿¤ÈËÜÅö¤ÎÂÎ¸³¤ÏAI¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¤¤¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤·¤¿Äã°ÞÅÙ¥ª¡¼¥í¥é¤Î¼Ì¿¿¤ò¶¦Í¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
IT·Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤ÎThe Verge¤Ï¡¢¡ÖGoogle¤¬¡Ø»Ò¤É¤â¤«¤éÎ¦¾åÁª¼ê¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿¡¼¤òAI¤Ë½ñ¤«¤»¤ëCM¡Ù¤ò¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤·±ê¾å¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Meta¤ÎThreads¥Á¡¼¥à¤Ï¾ì¤Î¶õµ¤¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÃ±¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ®½Å¤ÊÀ¸³èÂÎ¸³¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç½Ë¤¦¤³¤È¤âÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TPO¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢AI¤¬À¸À®¤·¤¿²èÁü¤òÁÞÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£