ディズニーストアに「ミニーマウス」や『おしゃれキャット』の「マリー」「くまのプーさん」さんなど豊富なキャラクターデザインのキッズ用あったかグッズが登場。

ふわふわ素材の手袋やイヤーマフ、マフラー、ブランケットなど冬に大活躍のグッズがラインナップされます☆

ディズニーストア「あったかグッズ」2024

発売日:2024年10月15日(火)より順次

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

ディズニーストアから、ふわふわの肌触りが魅力のキッズ用あったかグッズが登場。

淡いパステルカラーを基調とした「ミニーマウス」や『おしゃれキャット』の「マリー」「くまのプーさん」をはじめ「スティッチ」やディズニープリンセスなどさまざまなキャラクターのデザインで展開されます。

冬のおでかけや、おうちでのリラックスタイムをよりかわいく演出してくれるグッズばかりです☆

ラインナップは、これからの季節にぴったりな手袋をはじめ、「マリー」をイメージした耳とリボンが付いたイヤーマフなど、防寒対策はもちろん、ファッションのアクセントにぴったりな冬小物が勢揃い。

中でも手袋は、「マリー」の肉球モチーフや、「ミニーマウス」のドット柄リボンなどキャラクターらしさいっぱいのデザインがポイントです。

また、マフラーやポシェットは、ぬいぐるみのようなボリューム感のあるキャラクターフェイスが特徴で、身に着けるだけでかわいく、おでかけがさらに楽しくなるグッズ。

そのほか、さまざまなシーンで使いやすいフード付きブランケットや、キャラクターの総柄が目を引く大判のブランケットも豊富に取り揃えられています☆

【キッズ用】ミニー キッズ用イヤーマフ ピンク ENJOY WINTER

価格:3,500円 (税込)

サイズ:本体約縦22×横17×厚み10cm

耳あて部分 約直径10cm

カチューシャ部分 約25〜30cm

淡いピンク色がとってもかわいい「ミニーマウス」のアイコンをデザインしたイヤーマフ。

ミニーリボンはドリーミーなグラデーションカラーになっています。

パステルカラーのふんわり素材が顔まわりをかわいらしく演出してくれる、寒い日のおでかけも楽しくなるグッズです。

【キッズ用】マリー おしゃれキャット キッズ用イヤーマフ ホワイト ENJOY WINTER

価格:3,500円 (税込)

サイズ:本体 約縦22×横17×厚み10cm

耳あて部分 約直径10cm

カチューシャ部分 約25〜30cm

『おしゃれキャット』の「マリー」をデザインした、ふわふわ素材がこれからの季節にぴったりなイヤーマフ。

「マリー」の毛並みのような白いフェイクファーと淡いピンク色の組み合わせがとってもかわいいあったかグッズです。

カチューシャ部分には、「マリー」の耳とリボンが付いています。

【キッズ用】マリー おしゃれキャット キッズ用手袋・グローブ ホワイト ENJOY WINTER

価格:2,400円 (税込)

サイズ:キッズフリーサイズ

白いフェイクファー素材とキャラクターフェイス刺しゅうがかわいい、「マリー」デザインの手袋。

てのひら側には、まるで「マリー」のおててのようなピンク色の肉球アップリケが施されています。

指出しタイプの手袋なので、着用したままでも指を動かしやすいので便利です。

【キッズ用】ミニー キッズ用マフラー ピンク ENJOY WINTER

価格:2,700円 (税込)

サイズ:約長さ78×幅11×厚み3cm(装飾部分を除く)

淡いピンクと白のミニーフェイスが目を引くマフラー。

虹色のグラデーションをかけたリボンがアクセントになっています。

寒い日のおでかけが楽しくなること間違いなしのグッズです。

【キッズ用】ミニー キッズ用マフラー フード ピンク ENJOY WINTER

価格:3,900円 (税込)

サイズ:約縦33×横82×厚み7cm

首周り 約55cm

キャラクターフェイスと丸い耳が存在感抜群な「ミニーマウス」デザインのキッズ用帽子付きマフラー。

マフラーの端を輪になった部分に差し込んで着用するあったかグッズです。

頭から首あたりまですっぽり覆われるので、かぶっているととっても暖か☆

【キッズ用】マリー おしゃれキャット キッズ用マフラー ホワイト ENJOY WINTER

価格:2,700円 (税込)

サイズ:約長さ78×幅11×厚み3cm(装飾部分を除く)

ふわふわ素材のフェイスが付いた、『おしゃれキャット』に登場する子ネコ「マリー」のマフラー。

立体的なモチーフを飾ったデザインが冬コーデのアクセントになってくれます。

輪になった部分にマフラー端を差し込んで巻くタイプなので、着用時にずれたり落ちたりすることを防止できるのも嬉しいポイントです。

【キッズ用】ミニー ポシェット ENJOY WINTER

価格:2,400円 (税込)

サイズ:約高さ19×幅19×奥行き12cm

ショルダー部分 約100cm ※調節不可

ふわふわ素材を使用した、「ミニーマウス」デザインのフェイス型ポシェット。

目鼻もきれいな色で表現された、ドリーミーなポシェットです。

内生地にはかわいいドット柄があしらわれています。

【キッズ用】プーさん ポシェット ENJOY WINTER

価格:2,400円 (税込)

サイズ:約高さ16×幅16×奥行き12cm

ショルダー部分:約 100cm ※調節不可

ほのぼのかわいい「くまのプーさん」のお顔をデザインした、ふわふわ素材のフェイス型ポシェット。

「くまのプーさん」のお顔が穏やかな淡い色合いで優しい雰囲気に仕上げられています。

ショルダーストラップには強い力が加わると外れる安全パーツが付いているのもポイントです。

【キッズ用】ディズニープリンセス ブランケット モチーフ ENJOY WINTER

価格:2,900円 (税込)

サイズ:約縦130×横150cm

ディズニープリンセスデザインのブランケット。

「アリエル」「ラプンツェル」「ベル」「ジャスミン」「シンデレラ」のロマンティックなデザインが使用されています。

使わない時はくるくる丸めて、付属のバンドで留めればコンパクトに持ち運べるグッズです。

【キッズ用】エルサ、オラフ、スノーギース ブランケット ENJOY WINTER

価格:2,900円 (税込)

サイズ:約 縦130×横150cm

「ミニーマウス」とユニコーンをデザインした、ドリーミーなブランケット。

ユニコーンと戯れる「ミニーマウス」の様々なアートが楽しめます。

大判でフワフワ素材なのであたたかさも抜群です。

【キッズ用】スティッチ&スクランプ ブランケット ENJOY WINTER

価格:2,900円 (税込)

サイズ:約 縦130×横150cm

「スティッチ」と「スクランプ」をデザインした、総柄のブランケット。

ブランケットにレイアウトされたシェルや月、星のモチーフがアクセントになっています。

お家でのくつろぎタイムや移動中の車内で大活躍してくれるディズニーグッズです。

ふわふわ素材の手袋やイヤーマフ、マフラー、ブランケットなど冬に大活躍のグッズが多数ラインナップ。

ディズニーストアにて2024年10月15日より順次販売される「あったかグッズ」の紹介でした☆

プルートやレディ・トランプなど”犬”キャラクターのホーム雑貨!ディズニーストア「I LOVE DISNEY DOGS」 プルートやレディ・トランプなど”犬”キャラクターのホーム雑貨!ディズニーストア「I LOVE DISNEY DOGS」 続きを見る

お腹をぺたんとつけたイーヨーやスティッチ!ディズニーストア「くったり」ぬいぐるみシリーズ お腹をぺたんとつけたイーヨーやスティッチ!ディズニーストア「くったり」ぬいぐるみシリーズ 続きを見る

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミニー、マリー、プーさんたちのふわふわ手袋やイヤーマフ!ディズニーストア「あったかグッズ」 appeared first on Dtimes.