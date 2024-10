キングオブパスタ実行委員会は、群馬県高崎市内のパスタを扱う店舗が出店し、来場者による投票で高崎パスタキングを決めるコンテスト形式イベント「キングオブパスタ2024」を2024年11月10日(日)にもてなし広場で開催します。

キングオブパスタ2024

■開催概要

イベント名: キングオブパスタ2024

開催日時 : 2024年11月10日(日)10:00〜15:30

投票は15:00まで 表彰式は15:30より開始予定

会場 : 高崎市 もてなし広場

〒370-0829 群馬県高崎市高松町1

公式サイト: https://www.kingofpasta.jp/

■「キングオブパスタ2024」について

人口10万人当たりのイタリア料理店が一番多い群馬県。

中でも「パスタのまち」高崎で2024年で開催されているキングオブパスタは2024年で16回目の開催となります。

毎年10,000人近くの来場者を誇る高崎の秋の食の祭典です。

本年は市内17店舗のお店が腕によりをかけたこの日の為の「新作パスタ」を用意。

当日の審査員は来場した利用者です。

小皿サイズの5食ひとつづりのチケットを購入していただき、5食を試食。

その中でいちばんのお気に入りの一皿をチケットについている投票券で投票してください。

投票結果は当日の表彰式にて発表し、2024年の高崎パスタキングが決まります。

※出展店舗・メニュー・チケットの種類・購入方法については公式サイトより確認できます。

皆様の1票が2024年のキングを決めます。

会場は東京駅から新幹線と徒歩で70分。

<主催>

キングオブパスタ実行委員会

所在地:〒370-0849 群馬県高崎市八島町265番地

TEL :027-323-2868

代表者:会長 青島 真一

