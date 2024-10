圧縮型、引張圧縮両用型、ビーム型の25機種！エムジー「ロードセル製品25機種」

エムジーは、ロードセル製品25機種を2024年10月に発売し、法人向けに販売中です。

エムジーは、ロードセル製品25機種を2024年10月に発売し、法人向けに販売中。

ロードセルは、力(質量、トルク)を検出するセンサです。

電子はかり、試験機、流量計などの各種測定器やワイヤーの張力測定、ホッパーなどの重量測定などに使用されます。

質量約0.8gの軽量圧縮型ロードセルや、直径18mmと小形ながら定格容量10kNの大容量引張圧縮両用型ロードセルなどを用意されています。

今後も引張型ロードセルなどを順次発売します。

同社は、ロードセル用の信号変換器やデジタルパネルメータ、警報設定器、リモートI/O、ウェイングインジケータなどのインタフェース機器を取揃えています。

これらインタフェース機器とあわせてロードセルも注文出来ます。

【製品情報】

■圧縮型ロードセル

一般的な形状のロードセルです。

・小形、薄形、メカニカルストッパー内蔵タイプ

形式:LCC-2R5-Z(定格容量2.5N)

形式:LCC-5-Z(定格容量5N)

圧縮型ロードセル(形式:LCC-2R5-Z)

・小形、軽量、取付け場所が制限される箇所での荷重測定

形式:LCC-10-U(定格容量10N)

形式:LCC-20-U(定格容量20N)

形式:LCC-50-U(定格容量50N)

圧縮型ロードセル(形式:LCC-10-U)

・小形

形式:LCC-100-L(定格容量100N)

形式:LCC-200-L(定格容量200N)

圧縮型ロードセル(形式:LCC-100-L)

・薄形

形式:LCC-5K-B(定格容量5kN)

形式:LCC-10K-B(定格容量10kN)

形式:LCC-20K-B(定格容量20kN)

圧縮型ロードセル(形式:LCC-5K-B)

・製品仕様は下記から確認してください。

https://www8.mgco.jp/koho/searchproducts/japanese/downloadspec.aspx?ID=610#606

■ビーム型ロードセル

ビーム(beam)とは「梁(はり)」の意味で、フレームやハウジングから張り出した状態で使用します。

通常、3個から4個を1セットで、はかり用などに使用します。

・超小形タイプ

形式:LCB-10(定格容量10N)

形式:LCB-20(定格容量20N)

ビーム型ロードセル(形式:LCB-10)

・製品仕様は下記から確認してください。

https://www8.mgco.jp/koho/searchproducts/japanese/downloadspec.aspx?ID=610#608

■引張圧縮両用型ロードセル

上下にロッドエンド*1やアイボルトなどを取付けて使用します。

*1.球面すべり軸受を備えたベアリングの一種です。

複雑な動きに適しています。

・超小形、両端めねじで取付容易

形式:LCCT-1-1(定格容量1N)

形式:LCCT-2-1(定格容量2N)

形式:LCCT-5-1(定格容量5N)

引張圧縮両用型ロードセル(形式:LCCT-1-1)

・超小形、両端めねじで取付容易

形式:LCCT-10-2(定格容量10N)

形式:LCCT-20-2(定格容量20N)

引張圧縮両用型ロードセル(形式:LCCT-10-2)

・高精度

形式:LCCT-50-3(定格容量50N)

形式:LCCT-100-3(定格容量100N)

形式:LCCT-200-3(定格容量200N)

形式:LCCT-500-3(定格容量500N)

形式:LCCT-1K-3(定格容量1kN)

引張圧縮両用型ロードセル(形式:LCCT-50-3)

・小形、軽量

形式:LCCT-2K-4(定格容量2kN)

形式:LCCT-5K-4(定格容量5kN)

引張圧縮両用型ロードセル(形式:LCCT-2K-4)

・小形、軽量、両端おねじ

形式:LCCT-10K-5(定格容量10kN)

引張圧縮両用型ロードセル(形式:LCCT-10K-5)

・製品仕様は下記から確認してください。

https://www8.mgco.jp/koho/searchproducts/japanese/downloadspec.aspx?ID=610#607

【ロードセル用インタフェース機器の紹介】

ロードセルとあわせて注文いただけるインタフェース機器を紹介します。

・ウェイングインジケータ

形式:W100

・デジタルパネルメータ(4 1/2桁、ロードセル入力、LED表示タイプ)

形式:47LLC

・コンパクト変換器 みにまる(R)シリーズ

ロードセル変換器

形式:M2LCS

・屋外設置形2線式変換器 6B・UNITシリーズ

ロードセル変換器

形式:6BLC

・多チャネル組合せ自由形リモートI/O R3シリーズ

ロードセル入力カード(絶縁2点)

形式:R3-LC2

・ロードセル用避雷器(薄形)

形式:MD7LC

上記のほかにもロードセル用インタフェース機器を用意。

