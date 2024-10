エリック・マーティンのコンプリート・ベスト『MR.VOCALIST COMPLETE BEST』の収録楽曲が決定した。J-POPの名曲を英語カヴァーしたエリック・マーティンの大ヒットシリーズ“MR.VOCALIST(ミスター・ヴォーカリスト)”のコンプリート・ベストは11月27日(水)にリリースされるが、その収録曲に関してリクエストが募られていた。短期間の受付にもかかわらず、さまざまな楽曲へのリクエストが集まっており、急遽初回生産限定盤と通常盤の2形態でリリースされることとなった。

『MR.VOCALIST COMPLETE BEST』



2024年11月27日リリース初回生産限定盤 CD2枚組+Blu-ray SICP-6596〜6598 \5,000(税込)通常盤 SICP-6599 \2,860(税込)初回生産限定盤CD11.PRIDE2.I believe3.ハナミズキ4.雪の華5.Time Goes By6.HERO7.Time After Time 【Feat.Jake Shimabukuro】8.Eternal Flame9.First Love10.世界中の誰よりきっと 【Duet with Debbie Gibson】11.Story12.また君に恋してる 【Feat.宮本笑里】13.川の流れのようにCD21.クリスマス・イヴ2.いつかのメリークリスマス 【Feat.Paul Gilbert】3.LAST CHRISTMAS4.DO THEY KNOW IT'S CHRISTMAS?5.HAPPY X'MAS(WAR IS OVER)【Duet with Miho Fukuhara】6.DREAMIN' 【Feat.Steve Stevens】7.ANGEL8.HONEY 【Feat.John5】9.ALONE 【Feat.Stevie Salas】10.FOREVER LOVE11.CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU12.I'll be there just for you ※Eric Martin with Voice of Youth JAPANBlu-ray Disc<MR.VOCALIST〜A Special Night In Tokyo〜>・PRIDE・ハナミズキ・Time After Time・NO ONE・Time Goes By・雪の華・YOU'VE GOT A FRIEND・TO BE WITH YOU<MUSIC VIDEO>・PRIDE・いつかのメリークリスマス・また君に恋してる 【Feat.宮本笑里】・I'll be there just for you ※Eric Martin with Voice of Youth JAPAN通常盤1.PRIDE2.I believe3.ハナミズキ4.雪の華5.HERO6.Time After Time 【Feat.Jake Shimabukuro】7.世界中の誰よりきっと 【Duet with Debbie Gibson】8.また君に恋してる 【Feat.宮本笑里】9.川の流れのように10.クリスマス・イヴ11.いつかのメリークリスマス 【Feat.Paul Gilbert】12.HAPPY X'MAS(WAR IS OVER)【Duet with Miho Fukuhara】13.ALONE 【Feat.Stevie Salas】14.FOREVER LOVE