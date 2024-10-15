エリック・マーティン、コンプリート・ベストの収録楽曲、決定
エリック・マーティンのコンプリート・ベスト『MR.VOCALIST COMPLETE BEST』の収録楽曲が決定した。
J-POPの名曲を英語カヴァーしたエリック・マーティンの大ヒットシリーズ“MR.VOCALIST（ミスター・ヴォーカリスト）”のコンプリート・ベストは11月27日（水）にリリースされるが、その収録曲に関してリクエストが募られていた。短期間の受付にもかかわらず、さまざまな楽曲へのリクエストが集まっており、急遽初回生産限定盤と通常盤の2形態でリリースされることとなった。
『MR.VOCALIST COMPLETE BEST』
初回生産限定盤 CD2枚組＋Blu-ray SICP-6596〜6598 \5,000（税込）
通常盤 SICP-6599 \2,860（税込）
初回生産限定盤
CD1
1.PRIDE
2.I believe
3.ハナミズキ
4.雪の華
5.Time Goes By
6.HERO
7.Time After Time 【Feat.Jake Shimabukuro】
8.Eternal Flame
9.First Love
10.世界中の誰よりきっと 【Duet with Debbie Gibson】
11.Story
12.また君に恋してる 【Feat.宮本笑里】
13.川の流れのように
CD2
1.クリスマス・イヴ
2.いつかのメリークリスマス 【Feat.Paul Gilbert】
3.LAST CHRISTMAS
4.DO THEY KNOW IT'S CHRISTMAS？
5.HAPPY X'MAS（WAR IS OVER）【Duet with Miho Fukuhara】
6.DREAMIN' 【Feat.Steve Stevens】
7.ANGEL
8.HONEY 【Feat.John5】
9.ALONE 【Feat.Stevie Salas】
10.FOREVER LOVE
11.CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU
12.I'll be there just for you ※Eric Martin with Voice of Youth JAPAN
Blu-ray Disc
＜MR.VOCALIST〜A Special Night In Tokyo〜＞
・PRIDE
・ハナミズキ
・Time After Time
・NO ONE
・Time Goes By
・雪の華
・YOU'VE GOT A FRIEND
・TO BE WITH YOU
＜MUSIC VIDEO＞
・PRIDE
・いつかのメリークリスマス
・また君に恋してる 【Feat.宮本笑里】
・I'll be there just for you ※Eric Martin with Voice of Youth JAPAN
通常盤
1.PRIDE
2.I believe
3.ハナミズキ
4.雪の華
5.HERO
6.Time After Time 【Feat.Jake Shimabukuro】
7.世界中の誰よりきっと 【Duet with Debbie Gibson】
8.また君に恋してる 【Feat.宮本笑里】
9.川の流れのように
10.クリスマス・イヴ
11.いつかのメリークリスマス 【Feat.Paul Gilbert】
12.HAPPY X'MAS（WAR IS OVER）【Duet with Miho Fukuhara】
13.ALONE 【Feat.Stevie Salas】
14.FOREVER LOVE
＜ERIC MARTIN MR.VOCALIST 15th Anniversary Japan Tour＞
2024/12/20（金）
1stステージ 開場16：30 開演17：30
2ndステージ 開場19：30 開演20：30
【ビルボードライブ東京】
2024/12/22（日）
開場18：30 開演19：30
◆エリック・マーティン・オフィシャルサイト