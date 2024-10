チラー機と浴槽を一体化！ライフ「SaunaHax-i」

ライフがサウナディレクター 佐藤 啓壮(医学博士)と共に、より高いレベルのサウナ体験のために必要な、冷水浴を作るチラー機と、チラー機と浴槽を一体化させた新型チラー機「SaunaHax-i」を予約販売開始します。

ライフがサウナディレクター 佐藤 啓壮(医学博士)と共に、より高いレベルのサウナ体験のために必要な、冷水浴を作るチラー機と、チラー機と浴槽を一体化させた新型チラー機「SaunaHax-i」を予約販売開始。

第4回プール&サウナEXPO(10月16日〜18日:東京ビッグサイト)にて実機を展示します。

既にSaunaHax(TM)は、オリジナルの薪ストーブから始まり、PSE認証取得済の電気サウナストーブSaunaHax-eの4種類のラインナップを揃え、岐阜県大垣市の自社工場で職人さんが1台ずつ製造するサウナに関する総合企業として、フィンランドサウナに関わりのある、サウナディレクターである佐藤 啓壮(医学博士)と共に、「フィンランドスタイルサウナを日本の技術でお届けします」をモットーとして、日夜、開発、製造、設置を行っています。

既にオリジナルの薪ストーブ、電気サウナストーブでサウナを熱く!する製品は世に出しました。

しかし、サウナの醍醐味は温まった身体を急激に冷やす「冷水浴」です。

サウナディレクターである佐藤啓壮は、既にフィンランド北極圏でのサウナ体験の際に、0.4℃(海水、水流有)での冷水浴を体験し、サウナに必要な条件に、熱いサウナ室と、冷たい冷水浴が重要であると伝えてきました。

フィンランド北極圏にて0.4℃の水温での冷水浴

近年の温暖化による夏場の猛暑により、水道水の夏場の水温が上昇しており、場所によっては30℃近い水温になる事もあるそうです(*2)。

一般的なサウナに適する冷水浴用の水温は15℃程度(サウナ愛好家は12℃)と言われています。

そこで、昨年より中国のチラー機(冷水)製造工場へ出向き、打合せを重ねて、日本の市場に合致する、浴槽一体式のチラー機が完成しました。

このチラー機は最低設定水温3℃を可能とし、サウナ用冷水浴だけでは無く、健康増進、炎症軽減、免疫向上等に多くの効果が認められているアイスバス(Ice Bath)(*3)も可能になります。

また、ライフは、建築・リフォーム会社でもある事から、設計士も常駐し、自社工場開発室による開発も行えるため、サウナビジネス用途のチラー機導入に関する、保健課、消防に関する申請、適応工事等のノウハウも持っています。

サウナビジネスを開設する為には、サウナ室、サウナストーブや、チラー機、全てに自治体毎の様々な要求項目があり、申請により承認される必要があります。

チラー機は「温浴施設」と同等の「公衆浴場法」に準拠した衛生基準が必要な自治体もあり、同社はこれら申請に関するノウハウも有しています。

この浴槽一体型チラー機「SaunaHax-i」の発売を記念して、第4回プール&サウナEXPO(10月16日〜18日:東京ビッグサイト)に出展し、チラー機「SaunaHax-i」を始め、オリジナルの電気ストーブSaunaHax-e(2.5KW、3KW、6KW、11KW)及び、パーソナルサウナルームKuutio(クーティオ)を展示します。

パーソナルサウナルームKuutioとサウナ用電気ストーブSaunaHax-e 2.5KWの組合せは、既にアミューズメントフィットネスジムである、大手企業様の厳しい基準をクリアし、全国のフィットネスジムに設置中です。

オリジナル電気サウナストーブSaunaHax-e

【浴槽一体型SaunaHax-iの紹介】

SaunaHax-iの最大の特徴は

1. 最低3℃の冷水浴が可能

最低設定温度3℃で、サウナ冷水浴の使用だけでは無く、近年欧米で爆発的な人気が上昇しているアイスバス(Ice Bath:Cold water Therapy)に使用できる性能を持っています。

3℃の水温というと、例えば、浴槽に水を張り、数十kgの氷を入れた水温程度になり、慣れないと入れない水温になります。

環境温度28℃下にて、23℃の水を5℃まで冷却するのに約5時間程度で冷却可能です。

勿論、一度設定温度まで下がると自動でチラー機が停止しますので安全です。

また、1150W(エアコンで換算すると10畳用と同等)で1時間当たり約35円程度の電気代ですが、チラー機が停止すると消費電力は抑えられる設計となっています。

2. 安心のPSE認証取得済み

日本の電気機器はPSE認証が取れていないと販売できません。

SaunaHax-iは厳格な試験を必要とするPSE認証を取得し販売しています。

並行輸入等でPSE認証を受けていない機器を使用することは非常に危険です。

SaunaHax-iは安心のPSE認証済製品です。

3. カートリッジ式フィルターとオゾン殺菌装置付きで衛生的

SaunaHax-iは、冷水浴を楽しむ水のクオリティにも高い基準を設けました。

カートリッジ式の水フィルターを標準装備し、入浴者の汚れや髪の毛等を濾します。

更に、バクテリアなどの発生を控えるため、オゾン発生消毒器を内蔵し、安全で綺麗な水を供給します。

一旦、水を張れば、市販のプール用の塩素消毒錠剤を併用することで、1週間程度は同じ水で楽しめます。

(屋内使用のみ、循環ポンプは連続使用)

また、浴槽一体式チラー機は浴槽内にLED照明付きですので、夜間の冷水浴の雰囲気を高め、目からも楽しめます。

サウナの冷水浴に最適な浴槽一体式チラーSaunaHax-i

※写真は試作品です。

量産にあたり細かな仕様が変わることをご了承ください。

浴槽一体式チラーSaunaHax製品仕様

定価 :1,298,000円(税込・送料別・工事費別)

電源 :100V 最大消費電力1150W

冷却能力 :2700W

設定温度 :3〜42℃

サイズ(外寸) :195X80X71(cm)

重さ :約85kg(試作品)

殺菌方法 :オゾン殺菌装置付き

フィルター種類:ペーパー式カートリッジフィルター

チラーSaunaHax-i製品仕様

定価 :528,000円(税込・送料別・工事費別)

電源 :100V 最大消費電力1500W

冷却能力 :3000W

設定温度 :3〜42℃

サイズ(外寸) :56.3X47.6X60.6(cm)

重さ :約45kg

殺菌方法 :オゾン殺菌装置付き

フィルター種類:ペーパー式カートリッジフィルター

ライフ(SaunaHax(TM))では、本社1階に自社製品の展示場が完成しました。

※SaunaHax、及びサウナハックスはZettaHax合同会社が商標(6521882号)取得済です。

