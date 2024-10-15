¡ÈÎÄ´ñ»¦¿ÍÈÈ¡ÉÆü¸þ¿¿ÆàÈþÌò¤Î¾®Àôº£Æü»Ò¤âÅÐ¾ì¡¡¡Ø¼¼°æ¿µ¼¡ À¸¤Â³¤±¤ë¼Ô¡Ù¿·Í½¹ð¡õ¥Ý¥¹¥¿ー
¡¡11·î15Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡ÈÍÙ¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡É±Ç²è2Éôºî¤Î¸åÊÔ¡¢¡Ø¼¼°æ¿µ¼¡ À¸¤Â³¤±¤ë¼Ô¡Ù¤Î¿··à¾ìÍ½¹ð¤È¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¼¼°æ¿µÆó ÇÔ¤ì¤¶¤ë¼Ô¡Ù¤¬¡È¡ØÍÙ¤ë¡Ù¤é¤·¤µ¡É¤òÉõ°õ¤·¤¿°Õ¿Þ¤È¤Ï¡©¡¡2ÉôºîÁ°ÊÔ¤ÎÌò³ä¤ò²òÀâ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1997Ç¯¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ³«»Ï°ÊÍè¡¢·Ù»¡ÆâÉô¤Î½Ä³ä¤ê¼Ò²ñ¤ä¾å²¼´Ø·¸¡¢¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢±Ç²è¤âÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡ØÍÙ¤ë¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡£ÌøÍÕÉÒÏº¤¬±é¤¸¤¿ËÜÄ£¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡¦¼¼°æ¿µ¼¡¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ëµµ»³Àé¹¡¢µÓËÜ¤Ë·¯ÄÍÎÉ°ì¡¢´ÆÆÄ¤ËËÜ¹¹î¹Ô¤È¡¢¥·¥êー¥º¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿À©ºî¿Ø¤¬ºÆ½¸·ë¤·¤¿¡£2Éôºî¤ÎÁ°ÊÔ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ø¼¼°æ¿µ¼¡ ÇÔ¤ì¤¶¤ë¼Ô¡Ù¤Ï10·î11Æü¤è¤ê¸ø³«Ãæ¤À¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê·à¾ìÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô²ÈÂ²¡¦²Ã³²¼Ô²ÈÂ²¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¡¢¾¯Ç¯¤¿¤Á¤È²º¤ä¤«¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¼¼°æ¿µ¼¡¡ÊÌøÍÕÉÒÏº¡Ë¤¬¡¢Â¾»¦¤È»×¤ï¤ì¤ë»àÂÎ¤ÎÂè°ìÈ¯¸«¼Ô¤È¤Ê¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î»àÂÎ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¼¼°æ¤¬ÁÜººÉûËÜÉôÄ¹¤È¤·¤ÆÃ´Åö¤·¤¿¡¢¥ì¥¤¥ó¥Üー¥Ö¥ê¥Ã¥¸»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¼¼°æ¿µ¼¡ ÇÔ¤ì¤¶¤ë¼Ô¡Ù¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥¯¡ÊÁ°»³¤¯¤¦¤¬¡¦¤³¤¦¤¬¡Ë¤ÎÉã¿Æ¡¦ÌøÄ®ÌÀ³Ú¡Ê²ÃÆ£¹À¼¡¡Ë¤âÅÐ¾ì¡£·º´ü¤ò½ª¤¨¤Æ½Ð½ê¤·¤¿Éã¿Æ¡¦ÌøÄ®¤Ë¡¢Î¤¿Æ¡¦¼¼°æ¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤Àª¤¤¤ÇµÍ¤á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Á´¤Æ¤Ï¥ê¥¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡£Àã¤ÎÃæ¡¢2¿Í¤Î¿Æ¤¬¸±¤·¤¤É½¾ð¤ÇÂÐÖµ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÉÔµ¤Ì£¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¡¢²ø¤·¤¤Æ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿Æü¸þ°É¡ÊÊ¡ËÜè½»Ò¡Ë¤È¥¬¥é¥¹±Û¤·¤ËÂÐÌÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÇ°¤ÎÈÈ¿Í¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÎÄ´ñ»¦¿ÍÈÈ¡¦Æü¸þ¿¿ÆàÈþ¡Ê¾®Àôº£Æü»Ò¡Ë¡£Êì¤ÈÌ¼¡¢2¿Í¤Ï°ìÂÎ²¿¤ò´ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«¤º¤Ä¤·¤«ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼¼°æ¿µ¼¡¤Î´é¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë