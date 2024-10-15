BOYNEXTDOOR、初のコンサートツアー日本公演詳細決定 特設サイトも開設
【モデルプレス＝2024/10/15】HYBE傘下レーベル・KOZ ENTERTAINMENT所属の6人組グループ・BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）が開催する初のコンサートツアー「BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1’」。この度、日本公演の詳細が決定し、あわせて特設サイトが開設された。
“K-POP第5世代”ボネクド・ZB1・RIIZE…ボーイズも“3分弱”で勝負の時代に
「BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1’」は、2024年12月14、15日の仁川公演を皮切りにシンガポール、マニラ、バンコク、台北、香港、ジャカルタそして日本の合計13都市での開催が決定。日本では6都市（東京、愛知、大阪、宮城、福岡、神奈川）12公演で開催される。（modelpress編集部）
［東京］立川ステージガーデン
1月30日（木）開場 17：30／開演 18：30
［愛知］Niterra 日本特殊陶業市民会館
2月2日（日）開場 17：30／開演 18：30
［大阪］グランキューブ大阪
2月8日（土）開場 17：30／開演 18：30
2月9日（日）開場 11：00／開演 12：00
2月9日（日）開場 17：30／開演 18：30
［宮城］仙台サンプラザホール
2月15日（土）開場 17：30／開演 18：30
［福岡］福岡サンパレス
2月18 日（火）開場 17：30／開演 18：30
2月19日（水）開場 17：30／開演 18：30
［神奈川］パシフィコ横浜 国立大ホール
2月22日（土）開場 15：00／開演 16：00
2月23日（日・祝）開場 11：00／開演 12：00
2月23日（日・祝）17：30／開演 18：30
2月24日（月・祝）開場 15：00／開演 16：00
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“K-POP第5世代”ボネクド・ZB1・RIIZE…ボーイズも“3分弱”で勝負の時代に
◆BOYNEXTDOOR、コンサートツアー日本公演詳細決定
「BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1’」は、2024年12月14、15日の仁川公演を皮切りにシンガポール、マニラ、バンコク、台北、香港、ジャカルタそして日本の合計13都市での開催が決定。日本では6都市（東京、愛知、大阪、宮城、福岡、神奈川）12公演で開催される。（modelpress編集部）
◆「BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1’ IN JAPAN」概要
［東京］立川ステージガーデン
1月30日（木）開場 17：30／開演 18：30
［愛知］Niterra 日本特殊陶業市民会館
2月2日（日）開場 17：30／開演 18：30
［大阪］グランキューブ大阪
2月8日（土）開場 17：30／開演 18：30
2月9日（日）開場 11：00／開演 12：00
2月9日（日）開場 17：30／開演 18：30
［宮城］仙台サンプラザホール
2月15日（土）開場 17：30／開演 18：30
［福岡］福岡サンパレス
2月18 日（火）開場 17：30／開演 18：30
2月19日（水）開場 17：30／開演 18：30
［神奈川］パシフィコ横浜 国立大ホール
2月22日（土）開場 15：00／開演 16：00
2月23日（日・祝）開場 11：00／開演 12：00
2月23日（日・祝）17：30／開演 18：30
2月24日（月・祝）開場 15：00／開演 16：00
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