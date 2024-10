女性の悩み解決を手助けする最新フェムテック展示！TIME LAB『第3回 Femtech Tokyo』出展

TIME LABは、2024年10月17日(木)〜19日(土)に開催される『第3回 Femtech Tokyo(フェムテックトーキョー)』にて、女性の悩み解決を手助けする最新アイテムの展示を行います。

「温熱・振動ベルト」「アイケアマシン」「ヘッドスパマシン」「ネックケアマシン」等、実際にお手にとって試すことが出来ます。

TIME LAB『第3回 Femtech Tokyo』出展

■開催概要

展示会名 : Fem+(フェムプラス)

会期 : 2024年10月17日(木)〜19日(土)

【ビジネスデー】10月17日〜19日 【一般公開デー】10月19日

時間 : 10:00〜17:00

会場 : 東京ビッグサイト(東7ホール)

構成展示会: Femtech Tokyo

女性のウェルビーイング推進 EXPO

アクセス : りんかい線「国際展示場」駅 徒歩約7分

ゆりかもめ「東京ビッグサイト」駅 徒歩約3分

主催 : RX Japan株式会社

後援 : 一般社団法人日本経済団体連合会

■Femtech(フェムテック)とは

Female(女性)とTechnology(テクノロジー)をかけあわせた造語で、「生理・月経」「妊活・妊よう性」「妊娠期・産後」「プレ更年期・更年期」など女性特有の健康課題をテクノロジーの力で解決するための製品・サービスを指します。

OEM・ODMにも積極的に取り組み、設計・製造・品質管理、生産から検品・納品及び販売後の製品サポートなど、国内および海外の特別提携工場との緊密なネットワークにより、一環したOEM・ODMシステムの提供をしています。

▼TIME LAB展示会配布用チラシPDF

https://www.timelab.co.jp/oemodm/timelab_femtech.pdf

▼会場アクセス

https://www.femtech-week.jp/hub/ja-jp/visit_general/access.html

