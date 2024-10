コンパクトで割れにくい！J-AIR「CAミラー」

コミーは、新たにジェイエアのオリジナル「CAミラー」の新デザインを発表しました。

J-AIRの全運航路線の機内で2024年10月15日(火)より販売中です。

J-AIR「CAミラー」

■商品仕様

商品名 :CAミラー(PAT.)

デザイン:「J-AIR飛行機」

定価 :1,000円(税込)

サイズ :W50×H30×t2(mm)

重さ :4g

■新デザイン

J-AIRをイメージした色として、客室乗務員 10代目制服のスカーフのピンク色を、背景色に採用しました。

また、2022年7月に発売した“J-AIR ロゴ”をいれた「CAミラー」を刷新し、今回はJ-AIRの飛行機柄をデザインしています。

■「CAミラー」の特長

当初「CAミラー」は客室乗務員が搭乗時に携帯するコンパクトミラーとして開発され、2021年より一般向けに販売開始しました。

アクリル製で重さ約4gと超軽量です。

コンパクトで割れにくく、傷つきにくい仕様で、ミラー裏面の印刷部が剥げずにきれいな状態で使えるよう工夫してあります。

また丸みのあるデザインはポケットにいれても洋服の生地を傷めないよう客室乗務員の配慮から生まれたデザインです。

「メイクチェック」や「打ち合わせ前の身だしなみの確認」「コンタクト使用時の目元確認」など日常生活にも使用できる、と好評です。

