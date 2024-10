仮面づくりや暗号解読イベントも！アトレ取手「ハロウィンイベント」

アトレ取手では、2024年10月26日(土)に『ハロウィンの仮装をしてVIVAに集まろう』と題しアートと人、人と人をつなぐコミュニケーションを生み出す活動を行っている市民プレイヤーのアート・コミュニケータ「トリばァ」と特定非営利活動法人「取手アートプロジェクトオフィス」によるハロウィン仮面づくりや暗号解読イベントをアトレ取手4F「たいけん美じゅつ場」で開催します。

アトレ取手「ハロウィンイベント」

アトレ取手では、2024年10月26日(土)に『ハロウィンの仮装をしてVIVAに集まろう』と題しアートと人、人と人をつなぐコミュニケーションを生み出す活動を行っている市民プレイヤーのアート・コミュニケータ「トリばァ」と特定非営利活動法人「取手アートプロジェクトオフィス」によるハロウィン仮面づくりや暗号解読イベントをアトレ取手4F「たいけん美じゅつ場」で開催。

※「高」は「はしご高」が正式表記

■ハロウィン特別企画「ハロウィンの仮装をしてVIVAに集まろう!」

市民プレイヤーのアート・コミュニケータ「トリばァ」や特定非営利活動法人「取手アートプロジェクトオフィス」が中心となり、人と人をつなぐハロウィンイベントを開催します。

[日時] 2024年10月26日(土)10:00〜15:00

※時間は各イベントにより異なります。

[場所] アトレ取手4F VIVA

[参加費] 無料

1. 暗号解読ラリー

好きな仮装をして、アトレ取手を巡って暗号解読に挑戦。

クリア出来たらお菓子をプレゼント

【受付時間】13:00〜14:00(15:00終了予定) ※予約優先

2. ハロウィンの仮面づくり

アトレ取手4F VIVA内の「工作室」でトリばァと一緒に仮面づくりにチャレンジしよう

【開催時間】12:00〜14:00

3. ハロウィンのおはなし会

アトレ取手4F VIVA内の「大人の休日倶楽部ライブラリー」でトリばァによるハロウィンやおばけにちなんだ絵本の読み聞かせを開催します。

【開催時間】11:30〜、14:00〜

★詳しくはこちら https://www.viva-toride.com/news/189

■アート・コミュニケータ「トリばァ」とは

アトレ取手4F「たいけん美じゅつ場(通称:VIVA)」を拠点にアートと人、人と人をつなぐコミュニケーションを生み出す活動に取り組んでいる市民プレイヤーです。

中学生から高齢者まで幅広い仲間たちとそれぞれの「自分らしさ」を発見し、学びを共有することで、新たな価値と文化を社会にひろげています。

★詳しくはこちら https://www.viva-toride.com/artcommunicator

トリばァ

■特定非営利活動法人「取手アートプロジェクトオフィス」とは

1999年にスタートした取手アートプロジェクト(TAP=Toride Art Project)は、市民と取手市、東京藝術大学の三者共同により、芸術のまちを目指す取手市をフィールドにアーティストの活動支援、市民への芸術体験機会の提供を目的として活動。

2010年11月26日に特定非営利活動法人 取手アートプロジェクトオフィスを設立し、取手アートプロジェクトはより継続的な運営基盤を築きました。

★詳しくはこちら https://toride-ap.gr.jp/

特定非営利活動法人「取手アートプロジェクトオフィス」ロゴ

<主な活動内容>

1. コアプログラム/展覧会/イベント/ワークショップなどの企画運営

2. こどもプログラム など

■「たいけん美じゅつ場(通称:VIVA)」とは

取手市、東京藝術大学、東日本旅客鉄道株式会社、株式会社アトレが連携し、取手の特徴のひとつであるアートによってまちの新しい魅力づくりを取り組むことをめざし、「たいけん美じゅつ場」は誕生しました。

特定非営利活動法人「取手アートプロジェクトオフィス」に企画運営を委託し、産官学連携によって多様なニーズを満たすプログラムを展開しています。

【営業時間】 平日10:00〜21:00 土日祝:10:00〜20:00

