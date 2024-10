MS＆AD、トーマツ登壇！プライマル「BizForecast Days 2024」

プライマルは、オンラインイベント「BizForecast Days 2024」を開催します。

「BizForecast Days 2024」は、BizForecastを利用、または検討されている企業を対象に、年1回開催しているオンラインイベントです。

プライマル「BizForecast Days 2024」

名称 : BizForecast Days 2024

主催 : プライマル株式会社

協催 : 三井住友海上火災保険株式会社、有限責任監査法人トーマツ、

株式会社フェアコンサルティング、

株式会社ビジネスブレイン太田昭和、カコムス株式会社(順不同)

会期 : 2024年11月14日(木)〜15日(金)14:00〜17:00(受付開始:13:45〜)

会場 : オンラインでの開催(Zoomでのウェビナー形式となります)

参加 : 無料(事前申込制)

申込URL: https://go.primal-inc.com/p/event/entry/00618

■「BizForecast Days 2024」とは

VUCAの時代と言われている現在、グローバル化の進展や技術革新は今後更なる加速が見込まれており、市場の多様化と相まって、将来を見通すことがより難しくなってきています。

企業経営において、この難しい局面を乗り切るためには、従来のやり方ではなく経営管理業務の刷新が必要です。

2024年度の「BizForecast Days 2024」は、『経営管理をアップデートしよう』をテーマに、三井住友海上火災保険株式会社様によるBizForecast活用事例の紹介や、リリース10周年を迎えた「BizForecast Enterprise Edition」の大幅アップデート情報、いよいよ販売が開始される連結会計SaaS「BizForecast FC Standard Edition」の最新情報を紹介します。

▼グループ経営管理システム『BizForecast』シリーズについて

