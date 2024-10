ネオナチュラルは、2024年10月15日より、東急ハンズ、イオンなどの全国提携実店舗にて、主力製品である基礎スキンケアライン「Natures for シリーズ」のパッケージをリニューアルします。

ネオナチュラル「Natures for シリーズ」

ネオナチュラルは、2024年10月15日より、東急ハンズ、イオンなどの全国提携実店舗にて、主力製品である基礎スキンケアライン「Natures for シリーズ」のパッケージをリニューアル。

新パッケージでは、創業時より重要な指針である「肌フローラケア(R)」と、こだわりの自然由来原料・製品独自の使用感をコンセプトにしており、分かりやすさとワクワク感を届けられます。

■肌フローラケア(R)を中心としたシリーズコンセプトを込めて

新パッケージでは、ネオナチュラルが創業時から着目する善玉菌(=美肌菌)を活かすケア「肌フローラケア(R)」をイメージしたドットを用い、Natures for シリーズの頭文字「N」を表現しています。

さらに、自然素材の持つカラーをそれぞれドットに取り入れることで、製品イメージと結びつきやすく、選びやすくなりました。

※『肌フローラ』は株式会社ネオナチュラルの登録商標(登録番号第5782870号)です。

『フローラケア』は株式会社ネオナチュラルの登録商標(登録番号第5828720号、第5930260号)です。

コンセプトと製品イメージを分かりやすく

■再生紙使用。

パッと華やぐデザインへ

Natures for シリーズは、肌への効果だけでなく、スキンケアを通して心のときめきや安心感も大切にしています。

そんなスキンケアへの期待感を、明るい色の新パッケージで表しています。

なお、ご愛用者様から頂いた意見も踏まえ、地球にやさしい再生紙を使用しています。

■リニューアル概要

●時期 :10月15日(火)より順次

●対象店舗:東急ハンズ、LOFT、イオン、イズミなど全国提携実店舗

●対象 :Natures for シリーズ 以下の製品の化粧箱デザイン

・ヒーリングローション

・オーガニックモイストローション

・モイストクレンジングオイル

・ヒーリングモイストソープ

・ハーバルクリアソープ

・アドバンスクリアセラム

・バランスミルク

・ボタニックセバムオイル

・チンクエパワーマスク

・クリア&チャージクレイ

・UVスキンケアミルク

・UVフラワーパクト

・スカルプワンダーローション

・オーガニックモイストリップ

・オーガニックヘアケアワックス

・スキンケア1ウィークセット

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 肌フローラケアと自然原料をコンセプトにパッケージリニューアル!ネオナチュラル「Natures for シリーズ」 appeared first on Dtimes.