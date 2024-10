【KT-104/PERUN ハングドマン 再戦Ver.(再販)】2025年6月 発売予定価格:10,780円【ナインボール ARMORED CORE Ver.(再販)】2025年6月 発売予定価格:6,600円

コトブキヤは、プラモデル「KT-104/PERUN ハングドマン 再戦Ver.」(税込10,780円)と「ナインボール ARMORED CORE Ver.」(税込6,600円)の再販分を2025年6月に発売する。

「KT-104/PERUN ハングドマン 再戦Ver.」は「ARMORED CORE V」に登場する主任の乗機「ハングドマン」のストーリーミッション07のムービーシーン登場時の仕様で1/72スケールプラモデル化したもの。

特徴的なボリューム感あるフォルムが再現され、緻密なディテールにより高密度感が演出されている。脚部シールドはパーツ差し替えと可動ギミックにより、通常時と構え動作時の形態に加え、ムービーシーン独自の形態も再現できる。

装備武器として、レーザーライフル「LR-81 KARASAWA」、「LAPSANE LR220」、バトルライフル「UBR-05/R」が付属する。

「ナインボール ARMORED CORE Ver.」は「アーマード・コア」に登場する「ナインボール」を1/72スケールプラモデル化したもの。

赤を基調としたカラーリングと武骨なシルエットが再現され、手にした武器はもちろん背面に装備した武器も再現されている。各部可動によって、様々なアクションポーズを取ることができる。

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware, Inc. All rights reserved.

(C)FromSoftware, Inc. All rights reserved.