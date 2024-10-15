°Ë½¸±¡¸÷¡¢¼ïÅÄ»³Æ¬²Ð¾Þ¼ø¾Þ¤Ë´î¤Ó¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¾Þ¤Ç¤¹¡×»³ÅÄ¸ÞÏº¤µ¤ó¤âÀä»¿
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦°Ë½¸±¡¸÷¤¬£±£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖÂè£·²ó¡¡¼ïÅÄ»³Æ¬²Ð¾Þ¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£º£·î£´Æü¤Ë¸¶È¯ÉÔÌÀ¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿Áª¹Í°Ñ°÷¤ÎÉ¾ÏÀ²È¡¦»³ÅÄ¸ÞÏº¤µ¤ó¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¼ø¾Þ¤·¤¿°Ë½¸±¡¤Ï¡Ö¼ïÅÄ»³Æ¬²Ð¤Ë´Ø¤·¤Æ¸¦µæ¤ä¿Í¤È¤Ê¤ê¤òÍý²ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÍ¤Ï°ì¿ÍÎ¹¤ÎÎ¹Àè¤ÇÇÐ¶ç¤ò±Ó¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¼ïÅÄ»³Æ¬²Ð¤¤É¤ê¤Ç»¶ºö¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡£ËÍ¤Ï¸ÉÆÈ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ïÅÄ»³Æ¬²Ð¤Ï¸É¹â¡£¼«Ê¬¤Ï¸É¹â¤À¤È´ª°ã¤¤¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÍúÎò½ñ¤Ë¼ïÅÄ»³Æ¬²Ð¾Þ¤È½ñ¤±¤ë¡£ËÍ¼«¿È¡¢¼ïÅÄ»³Æ¬²Ð¤Î°¦¹¥²È¤Ç¡¢ËÜ¤âÅÅ»Ò½ñÀÒ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¾Þ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢°Ë½¸±¡¤Ç¤â¤â¤é¤¨¤ë¾Þ¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀº¿Ê¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤Ï·ÝÇ½³¦¤È¤¤¤¦À¤Â¯Ãæ¤ÎÀ¤Â¯¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤º¤Ã¤È¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÆ±¤¸¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¡¢Çû¤é¤ì¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤È²È¤¬¶á¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¡£Þ¯Ã¦¡Ê¤·¤ã¤À¤Ä¡Ë¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¼ø¾Þ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£ÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ïº£·î£´Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ç´ÎÂ¡¤Ë¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Â¾¤ÎÉô°Ì¤Ë¤âÅ¾°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸øÉ½¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¼£ÎÅ¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ø¾Þ¼°¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿°Ë½¸±¡¤Ï¡Ö»³ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢Á´¤Æ¤Î»ö¤ËÁ°¸þ¤¡£³¨²è¤â¾Ü¤·¤¤¤·¡¢²È¤â¶á¤¤¤·¡£ÏÃ¤¹¤È¤¤ê¤¬¤Ê¤¤¡£¸µµ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÏÃ¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯£²·î£²£°ÆüÉÕ¤Ç£·ÂåÌÜ»°Í·Äâ±ß³Ú¤ò½±Ì¾¤¹¤ëÍî¸ì²È¤Î»°Í·Äâ²¦³Ú¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢£¶ÂåÌÜ±ß³Ú¤µ¤ó¤ÎÄï»Ò¤À¤Ã¤¿°Ë½¸±¡¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¿ÍÁª¤Ï¤Ê¤¤¡£²Ö¤¬¤¢¤ë¿Í¡£¤Ò¤½¤«¤Ë²¶¤ËÏÃ¤·Íè¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡£¾ÐÅÀ¤Ë±ß³Ú¤ÎÌ¾Á°¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£