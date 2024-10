Ken Yokoyamaが10月16日、90sパンクカバーアルバム『The Golden Age Of Punk Rock』をリリースする。この発売を記念して都内某所から配信ライブ<Ken Yokoyama『The Golden Age Of Punk Rock』>を開催することが発表となった。同配信ライブは、10月16日21時頃よりPIZZA OF DEATHオフィシャルYouTubeチャンネルにて配信される。

■8.5thアルバム『The Golden Age Of Punk Rock』



2024年10月16日(水)発売【通常盤】PZCA-108 ¥2,750 (税込)▼収録曲01. SoothingOriginaled by「Satanic Surfers」02. It’s A FactOriginaled by「Vandals」03. Stickin’ In My EyeOriginaled by「 NOFX」04. Too LateOriginaled by「Snuff」05. International You DayOriginaled by「No Use For A Name」06. I’m The OneOriginaled by「Descendents」07. All My Best Friends Are MetalheadsOriginaled by「Less Than Jake」08. You’ve Done NothingOriginaled by「Face To Face」09. Time To Grow UpOriginaled by「Bodyjar」10. Roots RadicalOriginaled by「Rancid」11. CrazyOriginaled by「ALL」12. All The Small ThingsOriginaled by「Blink-182」13. Break The GlassOriginaled by「Suicide Machine」14. 21st Century Digital BoyOriginaled by「Bad Religion」15. HolidayOriginaled by「The Get Up Kids」16. May16Originaled by「Lagwagon」