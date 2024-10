クリスマスを彩る特別なコース！ベンジャミンステーキハウスKITTE大阪

JPタワー大阪内「KITTE大阪」にオープンした日本4号店目の『ベンジャミンステーキハウスKITTE大阪』では、クリスマスに期間限定のクリスマスコースが楽しめます。

ベンジャミンステーキハウスKITTE大阪

JPタワー大阪内「KITTE大阪」にオープンした日本4号店目の『ベンジャミンステーキハウスKITTE大阪』では、クリスマスに期間限定のクリスマスコースを用意。

ラグジュアリーで高級感のある空間に東洋の雰囲気が溶け込み、温かさを感じる落ち着いた店内で、思い出に残るクリスマスを過ごせます。

【クリスマスランチコース】

期間:2024年12月21日(土)〜12月25日(水)

時間:11:00〜15:00(L.O.14:00)

料金:10,000円(税サ込)

■SALAD

シュリンプカクテル・帆立貝柱・サーモンマリネ

彩りサラダ

■SOUP

シェフ特製スープ

■ENTREE

仔牛のTボーンステーキ

■SIDE DISH

マッシュポテト・クリームレスクリームスピナッチ

■DESSERT

シェフ特製 クリスマスデザート

コーヒー又は紅茶

■パン2種

【クリスマスディナーコース】

期間 :2024年12月21日(土)〜12月25日(水)

時間 :17:00〜23:00(L.O.21:30)

利用時間:2時間30分制の2部制

[1部]17:00〜/17:30〜/18:00〜

[2部]19:30〜/20:00〜/20:30〜

クリスマスディナー 料金:20,000円(税サ込)

<料金:20,000円(税サ込)>

■CHAMPAGNE

グラスシャンパン 又は ノンアルコールスパークリング

■APPETIZER

シュリンプカクテル・帆立貝柱・京都肉のタリアータ

彩りサラダ

■SOUP

ロブスタービスクのパイ包み焼き

■ENTREE

USDAプライム フィレミニョンステーキ フォアグラ添え

■SIDE DISH

マッシュポテト/アスパラガスソテー

■DESSERT

シェフ特製クリスマスデザート

コーヒー又は紅茶

■パン2種

クリスマスディナー 料金:23,000円(税サ込)

<料金:23,000円(税サ込)>

■CHAMPAGNE

グラスシャンパン 又は ノンアルコールスパークリング

■APPETIZER

シュリンプカクテル・帆立貝柱・京都肉のタリアータ

彩りサラダ

■SOUP

ロブスタービスクのパイ包み焼き

■ENTREE

USDAプライム Tボーンステーキ

■SIDE DISH

トリュフマッシュポテト/アスパラガスソテー

■DESSERT

シェフ特製クリスマスデザート

コーヒー又は紅茶

■パン2種

【店舗概要】

店舗名 :ベンジャミンステーキハウスKITTE大阪

所在地 :〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3丁目2番2号 KITTE大阪 5F

営業時間:ランチ 11:00〜15:00(フード/ドリンクL.O. 14:00)

ディナー 17:00〜23:00(フードL.O. 21:30/ドリンクL.O.22:00)

土日祝日 11:00〜23:00(フードL.O. 21:30/ドリンクL.O.22:00)

定休日 :不定休(KITTE大阪に準ずる)

座席数 :120席(個室と半個室あり)

電話番号:06-6440-7733

