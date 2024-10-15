クリスマスを彩る特別なコース！ベンジャミンステーキハウスKITTE大阪
JPタワー大阪内「KITTE大阪」にオープンした日本4号店目の『ベンジャミンステーキハウスKITTE大阪』では、クリスマスに期間限定のクリスマスコースが楽しめます。
ベンジャミンステーキハウスKITTE大阪
JPタワー大阪内「KITTE大阪」にオープンした日本4号店目の『ベンジャミンステーキハウスKITTE大阪』では、クリスマスに期間限定のクリスマスコースを用意。
ラグジュアリーで高級感のある空間に東洋の雰囲気が溶け込み、温かさを感じる落ち着いた店内で、思い出に残るクリスマスを過ごせます。
【クリスマスランチコース】
期間：2024年12月21日(土)〜12月25日(水)
時間：11:00〜15:00(L.O.14:00)
料金：10,000円(税サ込)
■SALAD
シュリンプカクテル・帆立貝柱・サーモンマリネ
彩りサラダ
■SOUP
シェフ特製スープ
■ENTREE
仔牛のTボーンステーキ
■SIDE DISH
マッシュポテト・クリームレスクリームスピナッチ
■DESSERT
シェフ特製 クリスマスデザート
コーヒー又は紅茶
■パン2種
【クリスマスディナーコース】
期間 ：2024年12月21日(土)〜12月25日(水)
時間 ：17:00〜23:00(L.O.21:30)
利用時間：2時間30分制の2部制
［1部］17:00〜／17:30〜／18:00〜
［2部］19:30〜／20:00〜／20:30〜
クリスマスディナー 料金：20,000円(税サ込)
＜料金：20,000円(税サ込)＞
■CHAMPAGNE
グラスシャンパン 又は ノンアルコールスパークリング
■APPETIZER
シュリンプカクテル・帆立貝柱・京都肉のタリアータ
彩りサラダ
■SOUP
ロブスタービスクのパイ包み焼き
■ENTREE
USDAプライム フィレミニョンステーキ フォアグラ添え
■SIDE DISH
マッシュポテト／アスパラガスソテー
■DESSERT
シェフ特製クリスマスデザート
コーヒー又は紅茶
■パン2種
クリスマスディナー 料金：23,000円(税サ込)
＜料金：23,000円(税サ込)＞
■CHAMPAGNE
グラスシャンパン 又は ノンアルコールスパークリング
■APPETIZER
シュリンプカクテル・帆立貝柱・京都肉のタリアータ
彩りサラダ
■SOUP
ロブスタービスクのパイ包み焼き
■ENTREE
USDAプライム Tボーンステーキ
■SIDE DISH
トリュフマッシュポテト／アスパラガスソテー
■DESSERT
シェフ特製クリスマスデザート
コーヒー又は紅茶
■パン2種
【店舗概要】
店舗名 ：ベンジャミンステーキハウスKITTE大阪
所在地 ：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3丁目2番2号 KITTE大阪 5F
営業時間：ランチ 11:00〜15:00(フード／ドリンクL.O. 14:00)
ディナー 17:00〜23:00(フードL.O. 21:30／ドリンクL.O.22:00)
土日祝日 11:00〜23:00(フードL.O. 21:30／ドリンクL.O.22:00)
定休日 ：不定休(KITTE大阪に準ずる)
座席数 ：120席(個室と半個室あり)
電話番号：06-6440-7733
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