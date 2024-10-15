クリスマスを彩る特別なコース！ベンジャミンステーキハウスKITTE大阪

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JPタワー大阪内「KITTE大阪」にオープンした日本4号店目の『ベンジャミンステーキハウスKITTE大阪』では、クリスマスに期間限定のクリスマスコースが楽しめます。

 

ベンジャミンステーキハウスKITTE大阪

 

JPタワー大阪内「KITTE大阪」にオープンした日本4号店目の『ベンジャミンステーキハウスKITTE大阪』では、クリスマスに期間限定のクリスマスコースを用意。

 

 

ラグジュアリーで高級感のある空間に東洋の雰囲気が溶け込み、温かさを感じる落ち着いた店内で、思い出に残るクリスマスを過ごせます。

【クリスマスランチコース】

期間：2024年12月21日(土)〜12月25日(水)

時間：11:00〜15:00(L.O.14:00)

料金：10,000円(税サ込)

■SALAD

シュリンプカクテル・帆立貝柱・サーモンマリネ

彩りサラダ

■SOUP

シェフ特製スープ

■ENTREE

仔牛のTボーンステーキ

■SIDE DISH

マッシュポテト・クリームレスクリームスピナッチ

■DESSERT

シェフ特製　クリスマスデザート

コーヒー又は紅茶

■パン2種

【クリスマスディナーコース】

期間　　：2024年12月21日(土)〜12月25日(水)

時間　　：17:00〜23:00(L.O.21:30)

利用時間：2時間30分制の2部制

［1部］17:00〜／17:30〜／18:00〜

［2部］19:30〜／20:00〜／20:30〜

クリスマスディナー　料金：20,000円(税サ込)

＜料金：20,000円(税サ込)＞

■CHAMPAGNE

グラスシャンパン　又は　ノンアルコールスパークリング

■APPETIZER

シュリンプカクテル・帆立貝柱・京都肉のタリアータ

彩りサラダ

■SOUP

ロブスタービスクのパイ包み焼き

■ENTREE

USDAプライム　フィレミニョンステーキ　フォアグラ添え

■SIDE DISH

マッシュポテト／アスパラガスソテー

■DESSERT

シェフ特製クリスマスデザート

コーヒー又は紅茶

■パン2種

クリスマスディナー　料金：23,000円(税サ込)

＜料金：23,000円(税サ込)＞

■CHAMPAGNE

グラスシャンパン　又は　ノンアルコールスパークリング

■APPETIZER

シュリンプカクテル・帆立貝柱・京都肉のタリアータ

彩りサラダ

■SOUP

ロブスタービスクのパイ包み焼き

■ENTREE

USDAプライム　Tボーンステーキ

■SIDE DISH

トリュフマッシュポテト／アスパラガスソテー

■DESSERT

シェフ特製クリスマスデザート

コーヒー又は紅茶

■パン2種

【店舗概要】

店舗名　：ベンジャミンステーキハウスKITTE大阪

 

 

所在地　：〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田3丁目2番2号 KITTE大阪 5F

営業時間：ランチ　　11:00〜15:00(フード／ドリンクL.O. 14:00)

ディナー　17:00〜23:00(フードL.O. 21:30／ドリンクL.O.22:00)

土日祝日　11:00〜23:00(フードL.O. 21:30／ドリンクL.O.22:00)

定休日　：不定休(KITTE大阪に準ずる)

座席数　：120席(個室と半個室あり)

電話番号：06-6440-7733

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