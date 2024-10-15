ºÇÂ®Àè¹Ô»ëÄ°²ñ¡Ø¡ÈTHE VIEW¡ÉPREMIUM EVENT¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿INI¡ÊC¡ËLAPONE Entertainment

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡11¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦INI¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç7th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTHE VIEW¡×ºÇÂ®Àè¹Ô»ëÄ°²ñ¡Ø¡ÈTHE VIEW¡ÉPREMIUM EVENT¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµðÂç¥È¥é¥ó¥×¤ò·Ç¤²¡Ä¥²¡¼¥à´ë²è¤ò³Ú¤·¤àINI

¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢7th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTHE VIEW¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖCHANGE THE VIEW ¡½¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¹­¤¬¤ëÀ¤³¦¡½¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥²¡¼¥à´ë²è¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¡ªTHE VIEW¥Ý¡¼¥«¡¼¥²¡¼¥à¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë26ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÅÄÅç¾­¸ã¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥±¡¼¥­¤Ç½ËÊ¡¤·¤¿¡£

¡¡´ÑµÒ¤È¤È¤â¤Ë±Ç²è´Û¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç´Ñ¤ë¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¡ª¡×¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¿©¤Ù¤¿¤¤¤Í¡ª¡×¤È¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£Âç¤­¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¡ÖWMDA¡ÊWhere My Drums At¡Ë¡×¤ÎMV¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥½¥í¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤É¤è¤á¤­¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¾å±Ç¸å¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼±ç¤ÈÂç¤­¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£

¡¡¾¾ÅÄ¿×¤Ï¡ÖËÍ¡¢¥É¥é¥àÃ¡¤­¤¹¤®¤Æ¤Þ¤á¤Ç¤­¤ÆÄÙ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡¢º´ÌîÍºÂç¤Ï¡ÖÅ·°æ¤Ç¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤Æ¡¢¤¢¤ì¤Ï¤¢¤¿¤«¤âÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÃÖ¤¤¤ÆÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È»£±ÆÎ¢¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¤·¤¿¡£

¡¡Æ±³Ú¶Ê¤ÎMV¤Ï¡¢¸ø¼°YouTube¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£