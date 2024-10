シュタインズ・ゲートのキャラクターをイメージ！エム・ジー・ケイ「生ホイップは飲み物アクリルキーホルダー付」

エム・ジー・ケイは、『STEINS;GATE(シュタインズ・ゲート)』のキャラクターをイメージした13種類の「生ホイップは飲み物アクリルキーホルダー付」を、2024年10月15日(火)より販売中です。

エム・ジー・ケイは、『STEINS;GATE(シュタインズ・ゲート)』のキャラクターをイメージした13種類の「生ホイップは飲み物アクリルキーホルダー付」を、2024年10月15日(火)より販売中。

また、作中に登場する「ゲルバナ」をイメージした「ゲルバナ味カフェインドリンク」についても、2024年10月28日(月)の発売が決定しました。

本商品は2024年10月27日(日)の『STEINS;GATE 15th LIVE - ONE WORLD -』のレセプションホール内にあるエム・ジー・ケイの協賛ブースにて、1日限りの店頭販売を行います。

※10本セット(5,500円税込)のみ販売:アクリルキーホルダー1個付き(ランダム)

※現金のみ(カード・電子マネー不可)

※在庫無くなり次第終了

■『STEINS;GATE 15th LIVE - ONE WORLD -』公式サイト

https://steinsgate.jp/15th/live/

【「生ホイップは飲み物(R)アクリルキーホルダー付」商品概要】

岡部倫太郎(選ばれし者の知的飲料味)、椎名まゆり(スターダストシェイクハンド味)、橋田至(HENTAI紳士味)、牧瀬紅莉栖(栗悟飯とカメハメ波味)、桐生萌郁(シャイニングフィンガー味)、漆原るか(エル・プサイ・コンガリィ味)、フェイリス・ニャンニャン(目を見てまぜまぜ味)、阿万音鈴羽(バイト戦士味)、天王寺裕吾(ブラウン管萌え味)、天王寺綯(シスターブラウン味)、うーぱ(まゆしぃのうーぱ味)、メタルうーぱ(まゆしぃのメタルうーぱ味)、ゲルバナ(ゲルバナ味)の合計13種類。

各キャラクターのイメージカラーなどを意識して、同社パティシエが味付けをしました。

生ホイップは飲み物(R)アクリルキーホルダー付

アクリルキーホルダー 13種類 紹介

※画像は開発中のものです。

変更になる場合もあります。

<販売情報>

価格 :1缶 2,500円(税込)

内容量 :115ml

販売場所:

・2024年10月15日(火)AM10時〜 秋葉原ラジオ会館自販機

・2024年10月15日(火)AM9時〜 同社オンラインショップ「MGK NN DRINKS」

https://www.nndrinks.com/c-item-list?category_id=9&parent_category_id=1

【「ゲルバナ味カフェインドリンク」商品概要】

作中で主人公たちの「電話レンジ(仮)」の実験により緑色にゲル化してしまったバナナ「ゲルバナ」と、MGK NN DRINKSのカフェインドリンクと奇跡のマリアージュを果たしました!あまり美味しくないとされる「ゲルバナ」が、もしこの世に実在したら…?美味しかったら…?同社パティシエが作品とゲルバナのイメージをもとに、何度も試作を繰り返して開発しました。

ぜひ、スッポンエキス増し増しの「ゲルバナ味」が存在する世界線を楽しめます!

ゲルバナ味カフェインドリンク

ゲルバナ味カフェインドリンク パッケージ

<販売情報>

価格 :1瓶 540円(税込)

内容量 :50ml

販売場所:

・2024年10月28日(月)AM10時〜 秋葉原ラジオ会館自販機

・2024年10月28日(月)AM9時〜 同社オンラインショップ「MGK NN DRINKS」

https://www.nndrinks.com/c-item-list?category_id=16&parent_category_id=15

(C)MAGES./NITRO PLUS

