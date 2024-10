アカデミー賞監督のマーティン・スコセッシが製作を手掛けるザ・ビートルズの完全新作ドキュメンタリー『ビートルズ ‘64』が11月29日にディズニー公式動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」の「スター」で独占配信される。1964年2月7日、ザ・ビートルズのメンバーらは未曾有の熱狂と歓迎に包まれ、初めて米ニューヨークのケネディ空港に降り立った。空港はそんな彼らを一目見ようと駆け付けた何千人ものファンであふれかえり、その後行われた記者会見での彼らのしびれるコメントの数々は記者や視聴者を大いに魅了した。また、当時絶大な影響力を持っていた音楽番組『エド・サリバン・ショー』での人々を魅了するパフォーマンスは、7300万人以上が視聴、72%という当時の最高視聴率を叩き出し、イギリスのみならずアメリカ全土を熱狂させたことを証明したのであった。

本作は、その衝撃を映し出すだけでなく、ジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スターがかつてないほどの名声を手にするまでの日々をとらえ、舞台裏により深く切り込んだ完全新作のドキュメンタリーとなっている。さらに、音楽業界の分岐点ともいえる彼らの活躍と栄光に焦点を当てながらも、さらに本作では新しく撮影されたザ・ビートルズに情熱を捧げたファンたちへのインタビューを交え、彼らが作った「時代」を解き明かしていく。プロデューサーを務めるのは、『タクシードライバー』『キング・オブ・コメディ』『グッドフェローズ』など数えきれない作品を手掛けてきたマーティン・スコセッシ。ジョージ・ハリスンの妻オリヴィアから依頼を受け、2011年公開『ジョージ・ハリスン/リヴィング・イン・ザ・マテリアル・ワールド』を監督し、意外にもビートルズとの関わりは深い。さらに、ポール・マッカートニーとリンゴ・スター、さらにジョージの妻オリヴィア・ハリスン、ジョンの息子ショーン・オノ・レノンらもプロデューサーとして名を連ねる本作はファン必見の1作だ。本作の映像は、アメリカン・ドキュメンタリーの金字塔『セールスマン』などで知られるアルバート&デイヴィッド・メイズルズ兄弟によって撮影された貴重な映像をもとに、『ザ・ビートルズ: Get Back』(2021)の修復も手掛けたニュージーランドのパーク・ロード・ポストによって4Kで美しく復元された。さらに、ワシントン・コロシアムで行われたビートルズ初のアメリカ・コンサートとエド・サリバン・ショー』出演時のライブパフォーマンスは、同じく『ザ・ビートルズ: Get Back』に携わったウィングナット・フィルムズがデミックス、ビートルズ最後の新曲「ナウ・アンド・ゼン」をポールと共同プロデュースしたジャイルズ・マーティンによってリミックスされた。『ジョージ・ハリスン/リヴィング・イン・ザ・マテリアル・ワールド』で編集を務めたデヴィッド・テデスキが、今作では監督を務めるなど、さまざまな形でビートルズに関係のあるスタッフたちが集結しているのも見どころの1つだ。近年ビートルズにさまざまな作品が公開されているが、完全新作のドキュメンタリー『ビートルズ ‘64』は、どのようなビートルズを映し出すのだろうか? ちなみに「ディズニープラス」では『ザ・ビートルズ:Get Back』『ザ・ビートルズ:Let It Be』が配信中。ドキュメンタリー『ビートルズ ‘64』はディズニープラス「スター」で11月29日より独占配信。