限定グッズ当たる！亀田製菓「ハッピーターン＆無限エビ・無限のり×ブルーロック　#喰うんだとまらない才能を」

亀田製菓は、第2期放送中の人気テレビアニメ「ブルーロック」とコラボレーションした企画「ハッピーターン&無限エビ・無限のり×ブルーロック #喰うんだとまらない才能を」を実施します。

亀田製菓は、第2期放送中の人気テレビアニメ「ブルーロック」とコラボレーションした企画「ハッピーターン&無限エビ・無限のり×ブルーロック #喰うんだとまらない才能を」を実施。

「ブルーロック」コラボグッズが当たるキャンペーンを10月21日(月)にスタート。

同日、とまらない才能(おいしさ)を喰う「ブルーロック」メンバーのスペシャルTVCMを一夜限りで放送します。

■亀田製菓のとまらない才能(おいしさ)×テレビアニメ「ブルーロック」がコラボ!

子どもから大人までやみつきになる“パウダー”が特徴の『ハッピーターン』『ハッピーターン スパイス』と、香ばしい味わいとサクサクに揚がった食感が特徴の『無限エビ』『無限のり』。

どちらも一度食べ始めたらとまらないエゴい才能(おいしさ)が魅力です。

今回のコラボレーション企画では、自分の個性を見つけてストライカーとして覚醒していく「ブルーロック」のエゴいキャラクターが、とまらない才能(おいしさ)の『ハッピーターン』『ハッピーターン スパイス』『無限エビ』『無限のり』を喰って商品の魅力を伝えます。

オリジナルビブスを着用した限定描きおこしデザイン

■2024年10月21日(月)一夜限りの地上波TVCMが放送!

「ブルーロック」コラボのスペシャルTVCMは豪華な60秒放送です。

CMをナビゲートするのは「ブルーロック」のキャラクターである絵心甚八(CV:神谷浩史)。

とまらない才能(おいしさ)を喰って強くなっていく「ブルーロック」のエゴイスト達をどうぞお見逃しなく!10月21日(月)の夜は、『ハッピーターン』『ハッピーターン スパイス』『無限エビ』『無限のり』を食べながら一夜限りのスペシャルTVCMを楽しめます。

<TVCM放送日時>

2024年10月21日(月)19:00〜22:00頃

全国 テレビ朝日(EX)系列で放送予定

※10月15日(火)時点の情報です。

※当日のTVCM放送時間は変更になる可能性があります。

「ブルーロック」コラボグッズが当たるキャンペーンについて

抽選で1,000名様に限定の描きおこしイラストを活用したオリジナルグッズが当たるキャンペーンを実施します。

期間中、対象商品を規定金額以上購入したレシートを用意いただき、WEBまたは応募ハガキにてご応募ください。

・キャンペーン期間

2024年10月21日(月)〜2024年12月15日(日)23:59まで

・キャンペーン対象商品

ハッピーターンシリーズ、無限エビ・無限のりシリーズ

・応募方法

期間中に対象商品を購入のレシート(100円以上・300円以上・500円以上 ※いずれも税込)を応募フォームにアップロードもしくは応募ハガキに貼り付けてご応募ください

・賞品・当選人数

・500円(税込)以上購入で:ジオラマアクリルスタンド 100名様

・300円(税込)以上購入で:缶バッジコレクションセット 200名様

・100円(税込)以上購入で:クオカードセット1,000円分(500円×2枚) 700名様

左から、ジオラマアクリルスタンド、缶バッジコレクションセット、クオカードセット1,000円分

・特設キャンペーンサイト

< https://www.kamedaseika.co.jp/special/bluelock >

※キャンペーンに関する詳細は特設キャンペーンサイトを確認してください

・お問い合わせ先

「ハッピーターン・無限エビ&無限のり×ブルーロック」キャンペーン事務局

TEL :0120-166-601

事務局開設期間:2025年1月31日(金)まで

(10:00〜17:00 土・日・祝日・年末年始2024年12月30日(月)〜2025年1月5日(日)を除く)

※事務局開設期間終了後は、亀田製菓お客様相談室までお問い合わせください。

<おもなキャンペーン対象商品>

1. 商品名 :96g ハッピーターン

2. 価格(税抜) :ノンプリントプライス(参考小売価格 220円前後)

3. 販売地域/販売チャネル:全国のスーパーマーケットなど

<ハッピーターン>

1. 商品名 :73g ハッピーターン スパイス

2. 価格(税抜) :ノンプリントプライス(参考小売価格 220円前後)

3. 販売地域/販売チャネル:全国のスーパーマーケットなど

<ハッピーターン スパイス>

1. 商品名 :73g 無限エビ

2. 価格(税抜) :ノンプリントプライス(参考小売価格 220円前後)

3. 販売地域/販売チャネル:全国のスーパーマーケットなど

<無限エビ>

1. 商品名 :73g 無限のり

2. 価格(税抜) :ノンプリントプライス(参考小売価格 220円前後)

3. 販売地域/販売チャネル:全国のスーパーマーケットなど

<無限のり>

※対象商品は一例です。

(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社/「ブルーロック」製作委員会

