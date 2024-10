羽生結弦出演！東和薬品　新WEB動画 『一人ひとりのこだわりが、東和品質。』篇

東和薬品はプロフィギュアスケーターの羽生結弦さんを起用し、同社の品質と安全性へのこだわりである「東和品質」について、多くの方に知っていただくため新WEB動画を特設サイトにて2024年10月15日より公開中です。

東和薬品 新WEB動画 『一人ひとりのこだわりが、東和品質。』篇

東和薬品はプロフィギュアスケーターの羽生結弦さんを起用し、同社の品質と安全性へのこだわりである「東和品質」について、多くの方に知っていただくため新WEB動画を特設サイトにて2024年10月15日より公開。

このWEB動画や特設サイトでは、「東和品質」を支える各工程の役割を、東和薬品社員役として羽生さんが演じました。

「東和品質」を支える6つの役割とともに、同社の一錠一錠のお薬に対する品質と安全性へのこだわりと想いをお伝えする特設サイトです。

■WEB動画

・タイトル: 「一人ひとりのこだわりが、東和品質。

」篇(30秒)

・出演 : 羽生結弦

・公開日 : 2024年10月15日(火)

・公開先 : 東和薬品企業サイト内特設サイト

(URL) https://www.towayakuhin.co.jp/special/2024/

