今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、内側に耳まであったかなフェイクファーが施されている、ディズニーデザイン「ツイード調キャスケット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ツイード調キャスケット」

© Disney

価格:4,490円(税込)

頭回りサイズ:フリー(約56〜58cm)

つばの長さ:約8cm

品質:【本体】毛50%、ポリエステル50%、【ファー部分】ポリエステル100%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

シンプルなデザインで日常使いしやすいツイード調キャスケット。

くしゅっとしたデザインが可愛く、どのようなコーディネートとも相性が抜群です◎

© Disney

またツバ部分の刺繍がポイント☆

パイカットアイのレトロなタッチの「ミッキーマウス」の刺繍が施されています。

生地と同系色の刺繍で目立ちすぎないのがオシャレなポイント。

© Disney

カラーは落ち着いた色味でシックな「グレー」と、

© Disney

大人っぽく上品な雰囲気の「ダークブラウン」の2色展開です。

どちらもデイリー使いしやすいカラーで、重宝しそう!

© Disney

<素材アップ>

それぞれ、表地は風合いのよいウール混素材を使用。

© Disney

かぶり口内側にフェイクファー付きであたたか◎

深く被ると耳まであたたかくなります。

© Disney

さらに頭頂部内側は抗菌防臭メッシュ素材に。

長時間かぶっていても蒸れる心配がありません。

© Disney

それからスピンドルでサイズ調整可能なのも魅力的です。

日常使いしやすい、さりげなミッキーアイテム。

内側に耳まであったかなフェイクファーが施されている、ディズニーデザイン「ツイード調キャスケット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

