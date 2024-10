サーティワン『クリスマス2024』アイスケーキ6種と「クリスマスパーティーセット」を販売、ぬいぐるみ付き「すみっコぐらしクリスマスパレット6」など

B‐Rサーティワンアイスクリームは10月15日、クリスマス向け商品の予約受付を開始した。

2024年のクリスマス商品は、アイスクリームケーキ6種と、好きなアイスクリーム10個を選べる「クリスマスパーティーセット」を取りそろえる。

予約受付はモバイルオーダーと店舗で受け付ける。予約商品の引き渡し期間は、12月21日〜12月25日。

【あわせて読みたい】サーティワンのハロウィン2024、限定アイス「スウィートポテマロパンプキン」「ファンキーフランケン」、テーブルクロス付きセットなど発売、子どもにはシールやキャンディ配布も

◆クリスマスパレット8(5,000円)

〈サーティワン クリスマス商品 概要(価格表記はすべて税込)〉

8つのピースにわかれ、1ピースごとに違った味を楽しめるアイスケーキ。人気フレーバーをはじめ、「クリスマスパレット8」限定フレーバーなどもあわせた。2024年は、クリスマスツリーに飾るオーナメントをイメージしたトッピングに仕上げた。6号サイズ、直径約18.5cm×高さ約5cm。8ピースのフレーバーは以下の通り。

サーティワン「クリスマスパレット8」

〈1〉ポッピングシャワー/メロンオーレ(ホワイトスポンジ)

〈2〉コットンキャンディ/ストロベリー(ホワイトスポンジ)

〈3〉ポッピングシャワー/バニラ(ホワイトスポンジ)

〈4〉ラブポーションサーティワン/チョコレート(チョコレートスポンジ)

〈5〉キャラメルリボン/チョップドチョコレート(チョコレートスポンジ)

〈6〉ストロベリーリボン入りストロベリー×バニラ/ラズベリー(ホワイトスポンジ)

〈7〉ダークチョコビッツ入りチョコレート/ミルクチョコレート(チョコレートスポンジ)

〈8〉キャラメルリボン入り抹茶×ホワイトチョコレート/チョコレートチップ(チョコレートスポンジ)

◆クリスマスパレット4(3,700円)

2024年の「クリスマスパレット4」は、ケーキ全体でイチゴのショートケーキをイメージした。ショートケーキのイチゴをイメージしたイチゴ風味のホイップを絞っている。サンタのコスチュームを着た白くまが、クリスマスケーキをプレゼントしに行くシーンを表現した。4号サイズ、直径約14cm×高さ約5cm。4ピースのフレーバーは以下の通り。

サーティワン「クリスマスパレット4」

【あわせて読みたい】ねこねこ『クリスマスケーキ2024』トートバッグ付き「黒ねこホリデーケーキ」など全4種を展開/オールハーツ・カンパニー

〈1〉ダークチョコビッツ入りチョコレート/ミルクチョコレート(チョコレートスポンジ)

〈2〉キャラメルリボン/チョップドチョコレート(チョコレートスポンジ)

〈3〉ストロベリーリボン入りストロベリー×バニラ(ホワイトスポンジ)

〈4〉ポッピングシャワー(ホワイトスポンジ)

◆ハローキティ50th クリスマスアイスクリームケーキ(4,000円)

サンリオのキャラクターで、今年50周年のハローキティを祝うアイスケーキ。主役のハローキティを真ん中に、その周りにはハローキティの耳のカチューシャとリボンをつけたサンリオの人気キャラクターたちの砂糖菓子をトッピング。ハローキティをイメージしたイチゴ味のピンクのホイップクリームをフリルのように絞っている。アイスケーキのフレーバーは、ベリーベリーストロベリー/チョコレートチップ/チョコレート。5号サイズ、直径約16cm×高さ約5cm。

サーティワン「ハローキティ50th クリスマスアイスクリームケーキ」

◆すみっコぐらしクリスマスパレット6(5,000円)

クリスマスの準備やクリスマス休暇を楽しんでいる“すみっコ”たちをイメージした、異なる味の6ピースをあわせたアイスケーキ。2024年は、アイスクリームのダブルカップを持った「ねこ」の小さなぬいぐるみが付く。ホイップクリームでリースを表現し、すみっコたちのボールオーナメントを飾り、パステルカラーに仕上げた。アイスケーキは、「ポッピングシャワー」や「コットンキャンディ」などの人気フレーバーを楽しめる。5号サイズ、直径約16cm×高さ約5cm。6ピースのフレーバーは以下の通り。

サーティワン「すみっコぐらしクリスマスパレット6」

【あわせて読みたい】シャトレーゼ『クリスマスケーキ2024』30種以上を展開、高級いちご「きらぴ香」使用のプレミアムケーキ、ピスタチオ・国産和栗・ベルギー産チョコなどのケーキなど

〈1〉ポッピングシャワー(ホワイトスポンジ)

〈2〉ダークチョコビッツ入りチョコレート×ホワイトチョコレート(チョコレートスポンジ)

〈3〉コットンキャンディ/ストロベリー(ホワイトスポンジ)

〈4〉ベリーベリーストロベリー×ブルーベリー(ホワイトスポンジ)

〈5〉クッキー入りキャラメルリボン(チョコレートスポンジ)

〈6〉ラブポーションサーティワン(ホワイトスポンジ)

◆ポケモンクリスマスアイスクリームケーキ(4,000円)

2024年のクリスマスケーキは「ピカチュウ」「イーブイ」に加え、「パモ」の大きなチョコレートをトッピング。クリスマスパーティーをイメージし、ホイップクリームで雪とツリーを表現し、星のチョコレートを飾った。アイスケーキのフレーバーは、ポッピングシャワー/チョコレートチップ。5号サイズ、直径約15.5cm×高さ約5cm。

サーティワン「ポケモンクリスマスアイスクリームケーキ」

◆ミッキー&フレンズ/クリスマスパレット4(4,000円)

異なる味わいの4ピースをあわせたアイスケーキ。トッピングのチョコレートプレートには、サンタクロースのコスチュームを着たミッキーやミニー、プルートなどが描かれている。4号サイズ、直径約14cm×高さ約5cm。4ピースのフレーバーは以下の通り。

サーティワン「ミッキー&フレンズ/クリスマスパレット4」

〈1〉チョコレート×チョコレートチップ(チョコレートスポンジ)

〈2〉ストロベリーリボン入りストロベリー×バニラ(ホワイトスポンジ)

〈3〉ポッピングシャワー(ホワイトスポンジ)

〈4〉クッキー入りキャラメルリボン(チョコレートスポンジ)

◆クリスマスパーティーセット(スモール10個3,700円/レギュラー10個4,700円)

好きなアイスクリーム10個(スモールorレギュラー)を選べるテイクアウト商品。付属のカラースプレーチョコをアイスクリームにトッピングして楽しめる。飛び出す絵本のようなBOXに入れて提供する。2024年はクリスマスマーケットにあるサンタクロースのアイスクリームショップをイメージしたデザイン。妖精たちやアイスクリームのピックは、箱の切り込み部分に刺し込んで飾ったり、食べ終わった後もアイスクリーム屋さんごっこをして遊べるという。

サーティワン「クリスマスパーティーセット」

【モバイルオーダーで予約】

〈サーティワン クリスマス商品2024予約概要〉

・クリスマスケーキ各種:10月15日〜 12月22日

・クリスマスパーティーセット:11月1日11:00〜12月22日

※一部モバイルオーダーでの予約に対応していない店舗がある。

【店舗で予約】

・クリスマスケーキ各種:10月15日〜在庫がなくなり次第終了

・クリスマスパーティーセット:11月1日〜在庫がなくなり次第終了

【引き渡し期間(共通)】

・12月21日〜12月25日

【クレジット表記】(c)2024SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L652466、(c)2024San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.、(c)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (c)Pokémon、(c)Disney