SEVENTEEN、新アルバム『SPILL THE FEELS』が1日でダブルミリオンセラーに！

ボーイズグループSEVENTEENがカムバックと同時にダブルミリオンセラーを達成した。

10月15日、韓国のハントチャートによると、SEVENTEENの12thミニアルバム『SPILL THE FEELS』はリリース日の10月14日に249万4180枚のセールスを記録し、「デイリーアルバム」チャート1位となった。

SEVENTEENは今年4月にリリースしたベストアルバム『17 IS RIGHT HERE』に続き、『SPILL THE FEELS』でも一日でダブルミリオンセラーを記録した。

今年リリースされたK-POPアルバムのうち、初日に200万枚以上のセールスを達成したアーティストはSEVENTEENのみだ。“アルバムセールス王”と呼ばれる彼らの強大な影響力が際立つ。

海外での人気も証明している。今回のアルバムのリリース直後にマカオ、インド、フィリピン、シンガポール、タイ、トルコなど、18の国と地域のiTunes「トップアルバム」チャート1位を記録した。さらに、「ワールドワイドiTunesアルバム」2位にチャートインした。

(写真=Pledisエンターテインメント)SEVENTEEN

タイトル曲『LOVE, MONEY, FAME(feat.DJ Khaled)』もやはりヒットした。この曲はリリース日にBugsのリアルタイムチャートのトップに君臨し、Melon「トップ100」、Genieなど、韓国の主要音楽ストリーミングチャートの上位に入った。収録曲『Eyes on you』『1 TO 13』『Candy』『Rain』『Water』もチャートインに成功した。

『SPILL THE FEELS』には、「相手を信頼して感情を共有し、悩みを解消しよう」というメッセージが込められている。「I FELT HELPLESS」という文章をアナグラムにしたアルバムのタイトルからは、本音を打ち明けることができず、憂鬱に過ごしている人々をSEVENTEENが応援し、慰めるという思いが伝わる。

『LOVE, MONEY, FAME(feat.DJ Khaled)』はR&B、HIPHOPジャンル特有のグルービーなメロディーが強い中毒性を持つ曲だ。「望むのはあなたの愛だけ」という歌詞は、アルバムのメッセージを具体化すると同時に、CARAT(SEVENTEENのファンネーム)へのSEVENTEENの想いを表現している

なお、SEVENTEENは来る10月17日のMnet『M COUNTDOWN』をはじめとする音楽番組とワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE]WORLD TOUR」を通じて、ファンと顔を合わせる。

去る10月12〜13日に韓国・高陽(コヤン)総合運動場メインスタジアムで約5万8000人の観客を動員し、華やかにツアーの幕を開けたSEVENTEENは今後、アメリカ、日本、フィリピン、シンガポール、インドネシア、タイを回る。日本では11月から12月にかけて、愛知、東京、大阪、福岡でドーム公演が行われる予定だ。