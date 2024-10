ラジオ放送にはAM放送とFM放送の2種類が存在しています。FM放送のほうが音にノイズがのりにくく、聞き取りやすいものですが、その理由について数学や統計関連のコンサルティングを行うジョン・D・クック氏が解説しました。Why does FM sound better than AM?https://www.johndcook.com/blog/2024/10/13/why-does-fm-sound-better-than-am/

ラジオ放送が開始された当初、全ての放送はAM放送でした。AM放送では周波数を一定に保ち、搬送波の振幅の変化で音声信号を伝えます。後から登場したFM放送は、AM放送とは逆に振幅を一定に保ちつつ周波数の変化で信号を伝えます。人は生活のさまざまなシーンで電波を発生させる機器を多数使用しているほか、環境などの影響でラジオ放送の電波はさまざまなノイズがのった状態で受信機へと到達するわけですが、電波へのノイズはほとんどの場合振幅を変化させるため、AM放送では復調した信号にノイズが伝わってしまいます。一方、FM放送では振幅が変化しても復調した信号には影響を与えないため、ノイズがほとんど伝わらず、聞き取りやすい音を実現できるというわけです。また、総務省の資料でAM放送とFM放送の違いが確認できます。AM放送にはノイズがのりやすいという短所があるものの、FM放送に比べて単純な回路で信号を受信できるほか、波長が長いため障害物があっても電波が回り込みやすいなどの長所もあるとのことです。