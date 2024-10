【「月刊コロコロコミック」2024年11月号】10月15日 発売価格:770円

小学館は、月刊コミック誌「月刊コロコロコミック」2024年11月号を10月15日に発売した。価格は770円。

「月刊コロコロコミック」2024年11月号はデュエル・マスターズのデッキを収納できる「超決闘者(ハイパーデュエリスト)メタルケース」がふろくで登場。さらに、「Duel Masters LOS」の金林洋氏がイラストを描く特別カードふろく「失われた世界(ロスト・ワールド)」、アニメ開始記念別冊「Duel Masters LOSTコミックBOOK」、デュエル・マスターズのデッキ「ドリーム英雄譚(サーガ)デッキ モモキングの書」、「ナイトメア黙示録(サーガ)デッキ バロムの章」の合計200名プレゼント銀はがしなど、デュエル・マスターズの付録が多数収録されている。

また、「BEYBLADE X」からは、大注目ベイ「サムライセイバー」の100名プレゼント銀はがしや「ULTRAMAN CARD GAME」ハーフデッキ25枚なども収録されている。

さらに、「ぷにるはかわいいスライム」からはビジュアルカード「溶けたかわいいぼく」や、「星のカービィ」の12号連続プリズムステッカー「タイムクラッシュカービィ」、「開運コロシアム」のカードパック「超絶ラッキー! 開運コロシアムパック」と特別ポスターもついてくる。

「超決闘者(ハイパーデュエリスト)メタルケース」

