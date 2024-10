現地時間の2024年10月14日、Adobeが開催するクリエイティブカンファレンスのAdobe MAX 2024で、PhotoshopやIllustrator、InDesign、Lightroomなどの新機能が発表されました。新機能には、Photoshopで不要な背景を簡単に除去する「Distraction Removal」や、Illustratorで画像をベクター化する「Enhanced Image Trace」などが含まれています。

Adobe Puts Greater Power & Possibility in Hands of Creators, Teams & Marketers at Adobe MAX 2024https://news.adobe.com/news/2024/10/101424-adobe-puts-greater-power-possibility-in-hands-of-creators-teams-marketersAdobe MAX 2024: More power to the creators | Adobe Bloghttps://blog.adobe.com/en/publish/2024/10/14/adobe-max-2024-more-power-creatorsAdobe MAX 2024: Just Announced! Coming Soon to Adobe Creative Cloud | Adobe Creative Cloud - YouTubeAdobeは10月14日のAdobe MAX 2024で、クリエイター向けソフトウェア群のCreative Cloudに100以上の新機能を追加したと発表しました。Adobeは、「追加された新機能には、クリエイターがアイデアを作成し、コラボレーションし、概念化するための前例のない力を提供して生産性を高めます」と述べています。◆Photoshopで不要な背景を簡単に除去する「Distraction Removal」画像編集ソフトウェアであるPhotoshopには、画像に写り込んだ不要な背景を簡単に除去する「Distraction Removal」という機能が追加されました。通常、適切なツールがないと画像に写り込んだオブジェクトを削除するのは難しいものです。Photoshopには以前から消したい部分を選択して除去する機能がありましたが、Distraction Removalは邪魔な物体を自動で検出し、ワンクリックで消すことが可能です。画像を開き、Distraction Removalを実行して「Find Distraction(障害物を見つける)」をクリックすると、画像の中から「Wires and cables(ワイヤーとケーブル)」が不要物として検出されました。除去する場合はこれをクリック。すると、あっという間に画像上部の電線が消え去りました。もちろん写り込んだ人を除去することも可能。また、画像を拡張する「Generative Expand」機能や、画像にAI生成のコンテンツを追加する「Generative Fill」機能も、新しいFireflyのImage 3 Modelによって改善されているとのことです。◆Illustratorで画像を編集可能なベクター形式に変換する「Enhanced Image Trace」デザイン・レイアウト作成用の編集ソフトウェアであるIllustratorには、新しく手描きイラストなどのラスター画像を編集可能なベクター画像に変換する「Enhanced Image Trace」という機能が追加されました。Enhanced Image Traceを使うには画像を開き、「Image Trace」をクリック。すると画像がベクター化され、パス編集などの作業が可能になります。また、任意のパスに沿ってオブジェクトをすばやく配置・移動できる「Objects on Path」という新機能も追加されました。◆InDesignの新しい生成AI機能デスクトップパブリッシング(DTP)とレイアウト用の編集ソフトウェアであるInDesignにも、生成AIを利用した機能が追加されました。一般的に、ページのレイアウトにあわせて写真やテキストを配置するのは難しいもの。新たにInDesignでも画像を拡張する「Generative Expand」が利用可能になったため、画像を差し替えたりレイアウトを変更したりすることなく、余白を埋められるようになりました。また、InDesignファイルをオンラインアプリのAdobe Expressにエクスポートし、デザイナー以外のユーザーが細かい編集をすることも可能になりました。◆Lightroomで写真に特化した編集を提案する「Quick Actions」写真編集や管理用のソフトウェアであるLightroomには、被写体に基づいて自動的にマスクを作成する「Quick Actions」という機能が追加されました。Quick Actionsは被写体や背景、顔といった要素を検出し、各要素についてのマスクを自動的に作成してくれるだけでなく、マスキングパネルでさらに微調整ができるとのことです。◆Camera Rawの「Adobe Adaptive」RAW画像を読み込んで調整できるPhotoshopのプラグインであるCamera Rawには、AIを活用した「Adobe Adaptive」というプロファイルが追加されました。これは、AIモデルが写真を分析して自動でトーンや色を調整し、より適切に見えるようにしてくれるプロファイルだとのこと。The Adobe Adaptive Profile | Adobe Bloghttps://blog.adobe.com/en/publish/2024/10/14/the-adobe-adaptive-profile以下が、編集前の画像(左)とAdobe Adaptiveで編集後の画像(右)を比較したもの。手動で調整していないにもかかわらず、かなり写真の見栄えがよくなっていることがわかります。Adobeのデジタルメディア担当ヴァイスプレジデントのデイビッド・ワドワーニ氏は、「私たちはクリエイティブコミュニティに対し、世界を描くための強力な新しいブラシを与えます。これによりクリエイターは、前例のないパワー・精度・クリエイティブなコントロールを手にします」とコメントしました。