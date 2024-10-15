ÈÄÌîÍ§Èþ¤ÎËå¡¦À®Èþ¤Î¥â¥Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡ÖÇä¤ì¤Æ¤Ê¤¤Ìò¼Ô¤«¤é¥â¥Æ¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¡ÊABEMA¡Ë#286¤¬13ÆüÊüÁ÷¡£º£²ó¤Î#286¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¬°ìÈÖ¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤È¹ë¸ì¤·¡¢ÎáÏÂ¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤Î¡È¥¨¡¼¥¹¡É¤È¤Ê¤ë¶¯¤¤¥Ï¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤òÈ¯·¡¤¹¤ë´ë²è¡Ö»ä¤¬°ìÈÖ¥«¥ï¥¤¥¤ ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈÄÌîÍ§Èþ¡õÀ®Èþ¡¡»ÐËå¤ÇÏÓÎ©¤ÆÆ°²è¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖºÇ¹â¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡È²æ¤³¤½¤¬°ìÈÖ¥«¥ï¥¤¥¤¡É¤ÈÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë9¿Í¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬»²²Ã¤·¡¢¿³ºº°÷¤Ë¤ÏÂç¸ç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦AMEMIYA¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦½÷Í¥¤ÎÌîÏ¤²ÂÂå¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦À¶¿å¤¢¤¤¤ê¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î»³Åº´²¤¬½¸·ë¡£¼ñÌ£¡¦ÆÃµ»¤Î¼«¸Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ä¿³ºº°÷¤È¤Î¼Áµ¿±þÅú¤«¤é¡¢Ã¯¤¬°ìÈÖ¥«¥ï¥¤¥¤¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2ÁÈÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ÃÓÅÄ¤æ¤¦¤Ê¤ä¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÈÄÌîÍ§Èþ¤ÎËå¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦RoLuANGEL¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÈÄÌîÀ®Èþ¤é5¿Í¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¥â¥Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÈÄÌî¤¬¡ÖÉñÂæ¤ÎÇä¤ì¤Æ¤Ê¤¤Ìò¼Ô¤«¤é¥â¥Æ¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£°ÊÁ°¡¢»Ð¤ÎÍ§Èþ¤¬ËÜÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¡ÖËå¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤Ìò¼Ô¤¬¹¥¤¡×¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÈÄÌî¤Ë¡¢Âç¸ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÇä¤ì¤Ê¤¤Ìò¼Ô¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤Þ¤¹¡£ÈÄÌî¤Ï¡Ö¥¯¥º¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ã¤Æ¡¢¼ã¡¹¤·¤¯¤Æ¿§¤Ã¤Ý¤¤¡£°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ê¤Î¤ÇÏÃ¤¬¹ç¤¦¡×¤È¡¢¡ÈÇä¤ì¤Ê¤¤Ìò¼Ô¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2ÁÈÌÜ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò½ª¤¨¡¢¼¡À¤Âå¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤Î¡È¥¨¡¼¥¹¡É¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡È°ìÈÖ¡É¤ò·è¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦Âç¸ç¤¬AMEMIYA¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤òÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢AMEMIYA¤¬È¯É½¤·¤¿·ë²Ì¤Ï°ìÆ±¤ÎÍ½ÁÛ¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤Þ¤µ¤«¤Î¤â¤Î¤Ç¡Ä¡£¥Î¥Ö¤¬¡ÖÎÉ¤¤¥ª¥Á¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢Âç¸ç¤â¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ä¤Ê¡×¤È´¶Éþ¤·¤¿AMEMIYA¤µ¤ó¤ÎºÇ½ª¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¤Ï¡Ä¡©¡¡¡Ö»ä¤¬°ìÈÖ¥«¥ï¥¤¥¤ ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Î·ë²Ì¤¬Ê¬¤«¤ë¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡ÙËÜÊÔ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å7Æü´ÖÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈÄÌîÍ§Èþ¡õÀ®Èþ¡¡»ÐËå¤ÇÏÓÎ©¤ÆÆ°²è¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖºÇ¹â¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡È²æ¤³¤½¤¬°ìÈÖ¥«¥ï¥¤¥¤¡É¤ÈÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë9¿Í¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬»²²Ã¤·¡¢¿³ºº°÷¤Ë¤ÏÂç¸ç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦AMEMIYA¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦½÷Í¥¤ÎÌîÏ¤²ÂÂå¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦À¶¿å¤¢¤¤¤ê¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î»³Åº´²¤¬½¸·ë¡£¼ñÌ£¡¦ÆÃµ»¤Î¼«¸Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ä¿³ºº°÷¤È¤Î¼Áµ¿±þÅú¤«¤é¡¢Ã¯¤¬°ìÈÖ¥«¥ï¥¤¥¤¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¡£
¡¡2ÁÈÌÜ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò½ª¤¨¡¢¼¡À¤Âå¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤Î¡È¥¨¡¼¥¹¡É¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡È°ìÈÖ¡É¤ò·è¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦Âç¸ç¤¬AMEMIYA¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤òÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢AMEMIYA¤¬È¯É½¤·¤¿·ë²Ì¤Ï°ìÆ±¤ÎÍ½ÁÛ¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤Þ¤µ¤«¤Î¤â¤Î¤Ç¡Ä¡£¥Î¥Ö¤¬¡ÖÎÉ¤¤¥ª¥Á¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢Âç¸ç¤â¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ä¤Ê¡×¤È´¶Éþ¤·¤¿AMEMIYA¤µ¤ó¤ÎºÇ½ª¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¤Ï¡Ä¡©¡¡¡Ö»ä¤¬°ìÈÖ¥«¥ï¥¤¥¤ ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Î·ë²Ì¤¬Ê¬¤«¤ë¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡ÙËÜÊÔ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å7Æü´ÖÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£