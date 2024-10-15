¤æ¤¦¤³¤¹¡¡Âè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡ÖÊì»Ò¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¡¢°ÂÄê´ü¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×É×¤Ï²»³Ú²È¡¦¤¿¤Ê¤«
¡¡¸µHKT48¤Ç¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¡È¤æ¤¦¤³¤¹¡É¤³¤È¿ûËÜÍµ»Ò¡Ê30¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âè1»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£2022Ç¯12·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖDios¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÇÁ°¿¦¡Ö¤Ü¤¯¤Î¤ê¤ê¤Ã¤¯¤Î¤Ü¤¦¤è¤ß¡×¤Î¤¿¤Ê¤«¡Ê26¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÄ¾É®¤Î½ðÌ¾¤òÅº¤¨¤¿¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿ûËÜ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÊì»Ò¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¡¢°ÂÄê´ü¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÉ×¤È¤È¤â¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢Æü¡¹¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤ª»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÇ¥¿±¤·¤Ê¤¬¤é¤ª»Å»ö¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤´Íý²ò¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤Ê¤«¤Ï¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¤¿¤Ê¤«¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ºÊ¤¬¿·¤¿¤ÊÌ¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤¬¤Ò¤È¤ÄÁý¤¨¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç´¶¤·¤¤¡ª¤½¤ì¤ò¿¿ÎÙ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤È´¶¤·¤¤¡ª¡×¤È´î¤Ó¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¡£¡Ö½é¤á¤Æ¿Ô¤¯¤·¤Ë¤Æ¤ó¤Æ¤³Éñ¤¤¤ÎÆü¡¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²»³Ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤è¤ê°ìÁØÈþ¤·¤¤É½¸½¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦î²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£´Ø·¸³Æ½ê¤Î³§ÍÍ¡¢¤´ÉÔÊØ¤ª¤«¤±¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬²¿Â´¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¿·¤¿¤Ê¤«µÚ¤ÓDios¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡¢¿ûËÜ¤ÎÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ªÊ¢¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤¿¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©¥È¤âÈäÏª¡£¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÉ×ÉØ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡þ¿ûËÜÍµ»Ò¡Ê¤¹¤¬¤â¤È¡¦¤æ¤¦¤³¡Ë1994Ç¯¡ÊÊ¿6¡Ë5·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¤Î30ºÐ¡£2011Ç¯7·î¡¢HKT48Âè1´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢12Ç¯8·î¤ËÂ´¶È¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡È¥â¥Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤ËÅ¾¿È¡£¥³¥¹¥á¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ä¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡þ¤¿¤Ê¤«¡¡1998Ç¯¡ÊÊ¿10¡Ë2·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢26ºÐ¡£Æ°²è¥µ¥¤¥È¤Ë³Ú¶Ê¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢17ºÐ¤Ç¡Ö¤Ü¤¯¤Î¤ê¤ê¤Ã¤¯¤Î¤Ü¤¦¤è¤ß¡×¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2019Ç¯1·î¡¢¿Íµ¤¤ÎÃæ°úÂà¤¹¤ë¤â¡¢Æ±Ç¯3·î¡Ö¤¿¤Ê¤«¡×¤È¤·¤Æ±Ç²è¡ÖÃ¯¤Ë¤â²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ë¼ç±é¤·ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£21Ç¯3·î¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖDios¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£