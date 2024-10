【Xbox Partner Preview】10月18日2時 配信(日本標準時)

Microsoftは、番組「Xbox Partner Preview」を、YouTubeやTwitchにて10月18日2時(日本標準時)に配信する。

番組では、レメディー・エンターテインメントやセガ、505 Gamesなどのゲームが約25分間に渡って配信予定。12本以上の最新情報が公開される。

「Alan Wake 2」のDLC「The Lake House」のゲームプレイ映像や「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii」の新トレーラー、「Wuchang: Fallen Feathers」のボス戦などが公開予定となっている。

□「Xbox Partner Preview: See the Latest Games From Our Incredible Partners This Week」

want a glimpse into your gaming future? 🔮



gaze into Xbox Partner Preview on October 17 at 10AM PT and all will be revealed: https://t.co/vOn2raF7tS | #XboxPartnerPreview pic.twitter.com/oTBSMogE2W - Xbox Game Pass (@XboxGamePass) October 14, 2024

