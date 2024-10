◆IS:SUE、2ndシングルトラックリスト公開

【モデルプレス=2024/10/15】LAPONE GIRLSに所属する4人組ガールズグループ・IS:SUE(イッシュ)が11月13日にリリースする2ndシングル『Welcome Strangers ~2nd IS:SUE~』より、トラックリストが解禁。ラップ作詞に初めて挑戦したメンバー・YUUKI(田中優希)からのコメントも到着した。『Welcome Strangers ~2nd IS:SUE~』と共に初のカムバックを果たすIS:SUEは、この度同作のトラックリストを公開。“異種”であることの強さ、美しさ、かっこよさを追究した多様な新録曲、「THE FLASH GIRL」「Breaking Thru the Line」「Tiny Step」「Butterfly」の4曲を順に紹介していく。

まず、リード曲は「THE FLASH GIRL」。Rageジャンルを基盤にした重みのあるトラップビートと強烈なEDMサウンドが魅力的なダンスナンバーで、デビュー作に引き続き、パク・ウサン(Park Woo Sang박우상)がプロデューシングを担当している。運命的な道のりと成長過程の中でスーパーヒーロー「THE FLASH GIRL」となったIS:SUEが常識と偏見を壊し、混沌とした社会で自分自身を「Stranger(変わり者)」だと感じるすべての人々の背中をパワフルに押す楽曲に仕上がっている。強烈に鼓膜を刺激するビートが特徴の「Breaking Thru the Line」では、メンバーのYUUKIが初めてラップの作詞に挑戦。決められた線を壊して越える、「変わり者」とも呼ばれても気にしないすべての「Stranger」たちのためのエネルギー溢れるアンセムであり贈り物のような1曲となっている。初のラップ作詞挑戦にあたり、YUUKIは「今回、2nd Singleの収録曲『Breaking Thru the Line』の作詞に参加させていただきました!作詞は初めての挑戦で、本当に学びの多い素晴らしい経験になりました」とコメント。「決められた線などない、自分らしく冒険しよう!という前向きなメッセージと、個人的には遊び心を込めてみたので、ぜひたくさん聴いていただけたら嬉しいです。みんなで肩を組んで歌いたくなる、そんな1曲です」と呼びかけている。続く「Tiny Step」では、シンガーソングライターの佐藤千亜妃が作詞を担当。「私が私らしく」「私たちが私たちらしく」在るための勇気は、思っているよりも何気ない、些細な私たちの 「日常の中の小さな一歩」から始まるというメッセージが込められた1曲となっている。Pluggnbジャンルを基盤にした柔らかくキャッチーなシンセサウンドと軽やかな質感のドラムが調和したダンス曲で、感性溢れるメンバーの声とレトロなトップライン、そしてまるでビデオゲームを連想させるプラグとFX効果でノスタルジアを呼び起こす雰囲気が、独特な個性を見せる。「Butterfly」は、Trap Popジャンルを基盤にした幻想的なプラグサウンドと、どっしりとした808ベースサウンドが特徴のR&B曲。夢幻的なビートとメンバーの個性的な声色が、まるで空を飛び回る蝶の舞のようにリスナーを導く。「蝶の羽の模様がそれぞれ違うことで美しいように、私たちも自らの個性を探し求めてこそ、真の美しさを見出すことができる」というメッセージが込められている。(modelpress編集部)今回、2nd Singleの収録曲「Breaking Thru the Line」の作詞に参加させていただきました!作詞は初めての挑戦で、本当に学びの多い素晴らしい経験になりました。決められた線などない、自分らしく冒険しよう!という前向きなメッセージと個人的には遊び心を込めてみたので、ぜひたくさん聴いていただけたら嬉しいです。みんなで肩を組んで歌いたくなる、そんな1曲です。大好きなグループです。次はどんな姿を見せてくれるんだろう?「CONNECT」の衝撃以来、そんなふうに4人の声・表情・仕草の虜になっています。このようなオファーを頂けた事、とても光栄に思います。「Tiny Step」は、これからIS:SUEが魅せてくれるであろう世界に想いを馳せて作詞しました。異種。進化は突然変異から始まります。