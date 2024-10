ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、胸元のバッジのワッペンがオシャレなワンポイントになっている、ディズニーデザイン「裏ボアジャケット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「裏ボアジャケット」ズートピア/ニック・ワイルド

価格:12,900円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

前:中央ファスナーとドットボタン留め、左右ポケット

後ろ:裾タック

裾:スピンドル(調節可)

裏地付き

生地:<織物>ポリエステル65%、綿35%(ツイル)、【裏地・襟・袖口】:<カットソー>ポリエステル100%(ボア)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『ズートピア』に登場する「ニック・ワイルド」デザインの裏ボアジャケット。

パーツごとの色使いとデザインに「ニック・ワイルド」らしさが散りばめられている、ファンにはたまらないアイテムです!

襟、袖口、裏地は、まるで「ニック・ワイルド」の毛のようなカラーとふわふわ感を再現。

前立ては衣装のネクタイをイメージさせるネイビーカラーを施しているので、閉じても開けても大人かわいく着こなせます☆

裾のゴムスピンドルを絞るとふんわりシルエットで着られて、さらにオシャレに。

左右ポケット付きで右ポケットには身生地と同系色で、劇中にも登場するお馴染みのアイスキャンディーがプリントされています。

背面には身生地と同系色の糸で「ニック・ワイルド」のアートの刺繍が◎

目立ち過ぎず、ONタイムでも防寒着として気軽に羽織れるのも魅力的です。

胸元には警官になった「ニック・ワイルド」のバッジデザインのワッペンが施され、ワンポイントに。

<素材アップ>

表地はなめらかな肌触り&優しい風合いのツイル素材を使用しています。

それから裏地は全面ボア素材で抜群にあったか。

さりげなくキャラクターコーデが楽しめるのがうれしい!

胸元のバッジのワッペンがオシャレなワンポイントになっている、ディズニーデザイン「裏ボアジャケット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

