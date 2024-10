セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年10月11日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「くまのプーさん」 Lぬいぐるみ 考えているポーズを紹介します☆

セガプライズ ディズニー「くまのプーさん」 Lぬいぐるみ 考えているポーズ

登場時期:2024年10月11日より順次

サイズ:全長約24×18×30cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズに、「くまのプーさん」 Lぬいぐるみ 考えているポーズが登場!

「くまのプーさん」が首をかしげ、頬に手をあてて何か考え事をしているようなポーズのぬいぐるみです。

右手をお腹に添え、眉毛を下げた仕草もポイント。

ふわふわのボディやかわいい表情に癒やされるディズニーグッズです。

「くまのプーさん」が何かを考えているようなポーズのぬいぐるみ。

セガプライズの「くまのプーさん」 Lぬいぐるみ 考えているポーズは、2024年10月11日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 首をかしげる姿がかわいい!セガプライズ ディズニー「くまのプーさん」 Lぬいぐるみ 考えているポーズ appeared first on Dtimes.