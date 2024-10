韓国俳優のJUNG SO MIN(チョン・ソミン)が、自身初となる日本でのファンミーティング『JUNG SO MIN FANMEETING[LOVE SO SWEET]in JAPAN』を開催することを15日、発表した。同イベントは、11月22日午後6時30分から大阪・Zepp Namba、24日午後5時30分から東京・Zepp Hanedaで開催。きょう15日午後6時からiTONY INTERNATIONAL最速会員先行とオフィシャルHPチケット最速先行受付が開始される。チケット一般発売は、11月16日午前10時を予定している。

チョン・ソミンは、Netflixドラマ『となりのMr.パーフェクト』でヒロイン・ソンニュを演じ、抜群の演技力で話題沸騰中。映画『二十歳』(2015年)、ドラマ『イタズラなKiss〜Playful Kiss〜』(10年)、『この恋は初めてだから 〜Because This is My First Life』(17年)、『空から降る一億の星』(18年)、『霊魂修繕工』(20年)などに出演している。