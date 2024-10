SDGs達成に貢献！ファミリー工房「カーボンニュートラルの実現」

ファミリー工房は、企業活動を通じたSDGs達成への貢献を目指していくことを発表しました。

ファミリー工房「カーボンニュートラルの実現」

■同社の取り組みについて

SDGsの17ある目標の中から、ファミリーグループで現在取り組みを始めている3つの課題に対し解決に向けて事業を遂行しています。

1. 快適で衛生的な生活

すべての人の健康と快適さを目標・目的として、住宅性能が向上するリフォームを提案・実施します。

また、建物の状態に合わせたリフォームを実施して耐震性・耐久性・維持管理のしやすさを向上することで、より長く使える住まいにします。

水回りリフォームを行う際にも、使う人が清潔で快適な暮らしを実現させていただけるような施工を行っていきます。

2. 環境を意識したリフォーム

住まいの各種設備は、日々の利用によって多くのエネルギーを消費しています。

ファミリーグループでは、 暮らしの中で利用する設備を省エネ仕様のものにリフォームし、ひとりひとりのエコな暮らし、そして持続可能な社会の促進を実現します。

3. 太陽光発電の積極的な普及活動

ファミリーグループでは家庭用の太陽光発電の普及に取り組んでいます。

地球温暖化の原因の一つである二酸化炭素を出さず、地球のどこでも手に入れることができるクリーンなエネルギーは持続可能な未来にとって欠かせません。

また、ファミリー工房 足立本社(足立区大谷田4-1-20)の正面と側面には、同内容のLED発光看板を設置し、太陽光、蓄電池、V2H、エコキュート等の太陽光発電の積極的な普及活動を表しました。

本社 正面看板

本社 正面ライトアップ

本社 側面

さらに裏手敷地内にて縦4.9メートル×横5メートルの大型看板設置工事を行いました。

屋上に太陽光発電パネルを設置し、館内電力の一部をまかなっており、余剰電力は蓄え震災時への対応が可能となっています。

建物裏面に太陽光パネルから電気を生成しパワーコンディショナーを介し、蓄電池に電気を貯めて実際の生活で利用できることが分かるイラストの壁面パネル設置を行い本社ショールームに来社されたお客様が実際に来て、見て、触れる本物の太陽光パネル・蓄電池・V2Hの展示を行なっています。

本社 屋根太陽光パネル

本社 裏面展示パネル

敷地内以外には9月14日(土)より、国道4号線千住宮元町交差点にて縦9メートル×横2メートルの大型看板設置工事を行ないました。

国道4号線は中央区日本橋へ続く都心に向かう足立区の住民にとって重要な道路となるため、多くの方に見ていただけます。

現在再生可能エネルギーシステム導入支援にて太陽光・蓄電池・V2H設置だけでも国・東京都・各区で様々な補助金の申請が可能です。

併せて外装メンテナンス工事では遮熱塗料使用での補助金や高断熱窓の取り付け、キッチンや浴室での省エネ設備導入でも補助金の申請が可能です。

太陽光設備設置のタイミングで住宅に関わるメンテナンスを同時に行うことで補助金を最大限に活用ができることを1枚の看板で表現しました。

国道4号線 千住宮元町交差点 看板

