「最高の27歳にしてね!」

俳優の山本舞香さんは10月14日、自身のInstagramを更新。誕生日のプライベートショットを公開しました。「27歳になりました」と誕生日を迎えたことを報告した山本さん。「沢山のお祝いメッセージありがとうございます とっても嬉しいです」と感謝の気持ちを表しています。続けて「お誕生日はお家でダラダラして夜は夫と友達と食事をしてお誕生日&結婚のお祝いしてもらいました」と明かし、13日に発表した結婚も祝福してもらったようです。

“いちゃいちゃ”動画も公開

投稿には10枚の写真を載せ、ロックバンド・MY FIRST STORYのメンバーで夫のHiroさんのみならず、人気YouTuber・平成フラミンゴのNICOさんやモデルでタレントのみちょぱさんら、大勢の友人が駆け付けたようです。とても心温まる幸せたっぷりの投稿となりました。コメントでは、「美男美女の理想のカップルですね」「hiroさん愛おしそうに舞香ちゃん見てる 尊い」「本当におめでとう御座います お2人とも心も本当に美しく素敵です」「まいか、可愛ええ」「最高の27歳にしてね!」「美男美女すぎて目が眼福です」と、歓喜の声が多数上がっています。また、「PTPのロンティーだ」と山本さんが着用している洋服がロックバンド・Pay money To my Painの物だという声も。同日の結婚発表投稿では、Hiroさんとの格好良く美しい姿の写真を多数公開し、さらに別投稿ではミュージックビデオ風のHiroさんとの“いちゃいちゃ”動画も披露した山本さん。お似合いの2人でとてもすてきです。今後も温かく見守りたいですね!(文:橋酒 瑛麗瑠)