EBiDAN、ユニット楽曲「飛躍」「More Than Precious」「ラッキーあげるよ！」を3曲同時配信リリース
EBiDANが、『DAN! DAN! EBiDAN!』の企画内にて結成された3つのユニットから、「飛躍」(世代別ドリームユニット)「More Than Precious」(歌おう！ドリームユニット)「ラッキーあげるよ！」(IKE!IKE!福男ランキングドリームユニット)の3曲を10月15日(火)に配信リリースする。
この3曲は、8月17日・18日に国立代々木競技場 第一体育館にて開催された＜EBiDAN THE LIVE CRUISE 2024＞で初披露され話題となった、ファン待望の作品だ。
チーム伊勢エビ(1994〜1999年生まれ)／チーム車エビ(2000〜2002年生まれ)／チーム甘エビ(2003〜2004年生まれ)／チーム小エビ(2005〜2009年生まれ)の各世代から4人ずつを選抜したユニット。
＜構成メンバー＞
タクヤ・ハル(超特急)／佐野勇斗・山中柔太朗(M!LK)／志村玲於・ジャン海渡・飯島颯(SUPER★DRAGON)／KENSHIN(ONE N’ ONLY)／小泉光咲・長野凌大(原因は自分にある。)／YUMA・SHOW・HARUKI(BUDDiiS)／竹野世梛・八神遼介(ICEx)／高桑真之(Lienel)
「More Than Precious」（歌おう！ドリームユニット）
「推し歌カラオケ王」回でバトルした各グループの歌自慢メンバーで構成されたユニット。
＜構成メンバー＞
タカシ(超特急)／吉田仁人(M!LK)／田中洸希(SUPER★DRAGON)／郄田彪我(Sakurashimeji)／TETTA(ONE N’ ONLY)／武藤潤(原因は自分にある。)／SHOOT(BUDDiiS)／千田波空斗(ICEx)／武田創世(Lienel)
「ラッキーあげるよ！」（IKE!IKE!福男ランキングドリームユニット）
EBiDAN内で最強運の福男を決める「IKE!IKE!福男ランキング」内で発表した、ブレイク運ランキング上位4人と、残念ながら振るわなかった下位4人のメンバーで構成されたユニット。
＜構成メンバー＞
シューヤ(超特急)／山中柔太朗(M!LK)／柴崎楽(SUPER★DRAGON)／杢代和人(原因は自分にある。)／MORRIE(BUDDiiS)／阿久根温世・志賀李玖(ICEx)／近藤駿太(Lienel)
リリース情報
「飛躍」(©SDR)
https://ssm.lnk.to/Hiyaku
「More Than Precious」(©SDR)
https://ssm.lnk.to/MoreThanPrecious
「ラッキーあげるよ！」(©SDR)
https://ssm.lnk.to/IllgiveyouLUCKY
関連リンク