SEVENTEEN最新アルバムタイトル曲「LOVE, MONEY, FAME （feat. DJ Khaled）」MV公開

■アルバムやワールドツアーに対する、SEVENTEENメンバーからの一問一答も到着

SEVENTEENが、12thミニアルバム『SPILL THE FEELS』のタイトル曲「LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled)」のMVを公開した。

MVは「What is love?(愛とは何か?)」というJEONGHANの質問に対するメンバー各自の答えを見せてくれる。数多くの危機状況でも、ただ愛に向かって直進する人たちの姿が感覚的な映像美で具現された。いかなる困難にも屈しない彼らの態度は“皆が望んでいる、愛・お金・名誉。But only want you”という歌詞と相まって曲のメッセージを鮮明に伝える。

映像の随所に登場するシンボルも、やはり愛に対するSEVENTEENの多様な姿勢を見せてくれる。大切な人を待ちながら書いた手紙、危険を冒して残した音声メッセージ、変わらない心のように永遠に溶けないアイスクリームなど、多彩なオブジェがMVに対する豊かな解釈を生んでいる。

以前とは違う魅力のパフォーマンスも見どころだ。SEVENTEENは余裕のあるヒップなムードの「LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled)」で、振り付けを通じて限界のない消化力を誇った。同曲は10月12日・13日、高陽総合運動場メインスタジアムで開催された『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR』のライブパフォーマンスで初めて公開され、爆発的な反応も得た。

アルバム流通会社のYG PLUSによると、今回のアルバムは350万枚に迫る予約注文量を記録。SEVENTEENに向けた熱い関心を感じさせている。

カムバックとともにワールドツアー『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR』で全世界のファンに会うSEVENTEENが、所属事務所PLEDISENT Entertainmentを通じて一問一答に答えた。

