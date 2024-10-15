Ý¯ºä46»³ºêÅ·¡õÆ£µÈ²ÆÎë¡¢¥â¥Î¥¯¥í2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÆ±»þ¸ø³«¡£¥¯ー¥ë¤ÊÉ½¾ð¤Ë¡Ö¤Æ¤ó¤«¤ê¤ó¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¡×¤È¥Õ¥¡¥óÁûÁ³
¢£Ý¯ºä46»³ºêÅ·¤ÈÆ£µÈ²ÆÎë¤¬¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î1¥·ー¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÝ¯ºä46¡¦»³ºêÅ·¤ÈÆ£µÈ²ÆÎë¤Î¥¯ー¥ë¤Ê¥â¥Î¥¯¥í¥·¥ç¥Ã¥È
Ý¯ºä46¤Î»³ºêÅ·¡Ê¡Öºê¡×¤Ï¡¢¤¿¤Ä¤µ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤ÈÆ£µÈ²ÆÎë¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎInstagram¤Ç¸ø³«¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
»³ºê¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º¸ÏÓ¤òÆ£µÈ¤Î¸ª¤Ë²ó¤·¡¢¥¯ー¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ´é¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿¥â¥Î¥¯¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê1ËçÌÜ¡Ë¤ä¡¢»³ºê¤ÏÄ©È¯Åª¤Ê»ëÀþ¡¢Æ£µÈ¤Ï¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»ëÀþ¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤¿¥â¥Î¥¯¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê4ËçÌÜ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»³ºê¤¬Î¾¼ê¤ÇÆ£µÈ¤òÊú¤¤·¤á¤ëÀÖ¤¤¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê5ËçÌÜ¡Ë¡¢Æ£µÈ¤¬»³ºê¤Î¸ª¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ýー¥º¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê6ËçÌÜ¡Ë¤Ê¤ÉÁ´6Ëç¡£
Æ£µÈ¤Ï2²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÅê¹Æ¡£»³ºê¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿½Ä¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢»³ºê¤¬¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥ì¥¶ー¤Î¥í¥ó¥°¥³ー¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äÆ£µÈ¤Î¹ø¤¢¤¿¤ê¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤¿¥Ýー¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î1¥·ー¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯ー¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤ì¤é¤Î¼Ì¿¿¤ò¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬Æ±»þÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁûÁ³¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Æ¤ó¤«¤ê¤óºÇ¶¯¡×¡Ö¤Æ¤ó¤«¤ê¤óÂº¤¤¡×¡Ö¤Æ¤ó¤«¤ê¤óÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤Æ¤ó¤«¤ê¤ó¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤Æ¥¨¥°¤¤¡ª¡×¡Ö¤Æ¤ó¤«¤ê¤ó¤Î¥â¥Î¥¯¥í¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¼Ì¿¿½¸ºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£