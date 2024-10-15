ONE N′ ONLY、新曲「SAVIOR」を11/4に配信
ONE N' ONLYが、新曲「SAVIOR」を11月4日（月）に配信することを発表した。
今作は、日常の繰り返しや儚さの中で、希望や救いを見つけようとすることをテーマに描いた楽曲。現実と理想の狭間で常に戸惑い、側にいる大切な存在を「救い」とし、共に未来へ進んでいきたいという想いを込めている。シンプルでダイレクトなトップラインとアレンジはメンバー一人一人の胸の内をより鮮明にさせている。新たなバンドサウンドにチャレンジしたONE N' ONLYの歌声にも注目だ。
「SAVIOR」は、メンバーのKENSHIN（上村謙信）がW主演を務めるドラマ『未成年〜未熟な俺たちは不器用に進行中〜』（読売テレビ・毎週月曜深夜「ドラマDiVE＋(プラス)」枠にて2024年11月4日（月）スタート）のオープニング主題歌。メンバーが出演するドラマでオープニング主題歌を務めるのは今回が初となる。
リリース情報
2024年10月2日(水)リリース
詳細はこちら
https://one-n-only.jp/news/news30371/
【初回限定盤】
品番：ZXRC-2113
形態：1CD(7曲)＋1Blu-ray + 60Pブックレット（ライブフォトを含む）
価格：税抜8,000円/税込8,800円
【通常盤】
品番：ZXRC-2114
形態：1CD(7曲)＋24Pブックレット
価格：税抜2,500円/税込2,750円
【封入特典】
・初回限定盤/通常盤ともに
トレーディングカード(ソロ6種＋集合1種 全7種ランダム封入)
※初回盤・通常盤それぞれ別絵柄
【CD収録曲】
1. Fiesta
2. R.U.S.H
3. Free Hug
4. DOMINO
5. Too Much
6. Burn it out
7. ALL OUT ※初回限定盤のみ
7. Fight or Die ※通常盤のみ
【Blu-ray収録内容】
ONE N' SWAG 〜All out〜
2024.04.27 PACIFICO Yokohama National Convention Hall
Fight or Die
I’M SWAG
Shut Up! BREAKER
Category
YOUNG BLOOD
Beautiful
QUEEN
What’s Your Favorite?
DEJAVU
＞ONE N' SWAG 〜All out〜 Medley
ALL OUT
Turn it up
Set a Fire
L.O.C.A
LA DI DA
Sexy Beach Party Yes!!
ONE N' SWAG 〜All out〜 Dance Section
DOMINO
Video Chat
Freaking Happy
Nice Guy
HOLIDAY
GIFT
You are
OPEN
Hook Up
EVOL
Step Up
Call me
My Love
ライブ・イベント情報
■大阪：大阪国際会議場(グランキューブ大阪)
2024年11月15日(金) 開場17:30／開演18:30
■東京：東京ガーデンシアター
2025年1月18日(土) 開場16:00／開演17:00
＜席種・料金・年齢制限＞
全席指定： 8,500円(税込) ※9/27〜11/15 東名阪ホール公演対象
全席指定： 9,000円(税込) ※1/18 東京ガーデンシアター公演のみ
公演チケットはオフィシャルファンクラブサイト「SWAG」にて先行受付開始。
詳細情報はこちら→ https://one-n-only.jp/news/news30106/
ライブ・イベント情報
◾️東京：TOKYO DOME CITY HALL
12月24日(火) 開場18:00／開演19:00
12月25日(水) 開場17:30／開演18:30